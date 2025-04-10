Трамп уже устал от переговоров: президент США стремится преуспеть более легким путем

Дональд Трамп, похоже, потерял интерес к теме мира в Украине и сейчас сосредоточился на вопросах, где может одержать скорые и безболезненные победы. Об этом в эфире Украинского радио рассказал бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

В ответ на вопрос журналиста относительно распространенного представления, будто Трамп тяготеет к легким победам и быстро теряет интерес к сложным проблемам, дипломат ответил:

"Соглашаюсь с каждым словом. Это уже стало очевидным. На самом деле безразличие нынешней администрации США к противодействию российской агрессии — опаснее любых неоднозначных решений, которые она принимает".

Чалый также подчеркнул, что мирная стратегия Трампа изначально не имела проукраинского характера. По его словам, Трамп стремился достичь краткосрочного перемирия – хотя бы на месяц – и использовать это как собственную политическую победу, которую можно было бы представить в качестве дипломатического прорыва.

Несмотря на нынешнюю пассивность со стороны Трампа по украинскому вопросу, Чалый считает, что ситуация еще не потеряна. Он убежден, что у США остается шанс возобновить активную поддержку Украины:

"Сегодня становится все очевиднее, что Путин водит Трампа за нос. И хотя Трамп публично этого не признает, он уже понял, что Россия не намерена ни заключать мир, ни даже дать ему символические 30 дней перемирия, чтобы попиариться на этом. Путин не готов сделать даже это", — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что Украине необходимо действовать так, чтобы Трамп не вышел из этой игры, а наоборот — увидел в ней шанс на настоящую победу:

"Мы должны создать для него ситуацию, в которой он сможет получить реальные политические дивиденды: возвращение украинских территорий, предоставление гарантий безопасности, усиление военной помощи. И тогда это будет настоящая победа, а не просто временное прекращение огня".

Портал "Комментарии" писал, что глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений по итогам переговоров в Саудовской Аравии, в частности обсудив Черноморскую инициативу и обвинение Киева в организации террористических актов. Об этом Лавров сообщил во время интервью российским СМИ.