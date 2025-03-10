Трамп уже выполняет два пункта "Стамбульских договоренностей", на которых настаивает РФ

По данным NBC News, США не планируют возобновлять военную помощь Украине даже после того, как будет заключено соглашение о добыче полезных ископаемых. При этом журналисты подчеркивают, что американский президент Дональд Трамп стремится не только обеспечить доступ США к украинским минеральным ресурсам, но и добиться изменения позиции президента Владимира Зеленского в отношении мирных переговоров, в том числе территориальных уступок в пользу России.

Дональд Трамп

Как отмечает политолог Петр Олещук, это говорит только об одном – военной помощи от США больше не будет. По его словам, это просто факт, независимо от того, что и кто подпишет.

"Там недавно Виткоф сказал, что основой для "урегулирования", которое они сейчас обсуждают с россиянами, должны быть "Стамбульские договоренности" — определенная фикция, с которой давно носится бункерный долбой*б", — отметил Олещук.

При этом политолог напомнил, что эти договоренности предусматривают жесткие ограничения по численности и вооружениям ВСУ, а также "жесткий нейтралитет", предусматривающий не только формальный отказ от членства в НАТО, но и прекращение какого-либо военно-технического сотрудничества Украины со странами НАТО. Включая учебы и обмен разведданными, добавил эксперт.

"Прекратив военную помощь Трамп выполняет пункт о "демилитаризации", а прекратив обмен разведданными – о "жестком нейтралитете". Если сугубо теоретически предположить, что Украина все это приняла, то тем более никакой помощи от США не будет, потому что "демилитаризация" и "нейтралитет", — подчеркнул политолог.

По его словам, изменить это может только изменение подходов Администрации Трампа к "урегулированию конфликта", но этого пока не заметно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не видит ничего страшного в том, что Украина капитулирует.



