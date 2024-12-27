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Трамп уже забросил петлю на шею Путина и готовит первый указ, который приведет РФ к краху

У Трампа есть план, как завершить войну в Украине и способы, как нажать на Путина, чтобы он прекратил агрессию

сегодня, 09:35 comments2321
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что справедливый мир предполагает восстановление территориальной целостности Украины, заявил в эфире 24 канала Борис Пинкус, общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана. По его словам, целью же кремлевского диктатора Владимира Путина остается полный контроль над Украиной.

Трамп уже забросил петлю на шею Путина и готовит первый указ, который приведет РФ к краху

Дональд Трамп

По мнению Пинкуса, Трамп действует стратегически: он стремится победить российского диктатора, избегая прямых провокаций. Эксперт предполагает, что для начала он может предложить "заморозить" боевые действия на текущей линии фронта, но на условиях, не выгодных Кремлю.

Республикенец напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что будет продолжать предоставлять Украине вооружение, хотя раньше выдвигал в Киев определенные требования. В то же время, его последние заявления подтверждают стремление к справедливому миру. По словам Пинкуса, Трамп хочет застать Путина врасплох.

"Трамп пока не желает раскрывать свои карты. Он будет делать все, чтобы застать Путина врасплох, ведь является мастером заключения сделок. Перед этим Трамп всегда эскалирует отношения со своими оппонентами, а затем начинает деэскалацию", — подчеркнул республикенец.

По его словам, Трамп убежден, что Украина должна стать самодостаточным и могущественным государством. Для этого, по его словам, уже есть все предпосылки. Совместная работа с США, обмен разведывательной информацией и использование современного оружия усиливают украинское войско. Дальнейшее сотрудничество направлено на развитие этих достижений.

"Петля уже есть на шее Путина. Как Трамп хочет его "задушить"? Экономически. После инаугурации он подпишет приказ о начале бурения на тех территориях Америки, где это уже запланировано. Это нужно для того, чтобы повлиять на мировой рынок нефти", – сказал Пинкус.

Республиканец добавил, что члены команды Трампа уже ведут переговоры с Саудовской Аравией, чтобы снизить цены на нефть. Заполнение рынка американскими энергоресурсами снизит доходы России и ослабит ее финансовые возможности.

Такой подход в сочетании с военной поддержкой Украины может способствовать давлению на окружение Путина и приблизить его к переговорам с Западом. Однако, как подчеркнул Пинкус, никто не забудет и не простит преступления, совершенные Россией против Украины.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал , что в течение предвыборной кампании Трамп чаще всего обещал закончить войну в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/tramp-mozhe-vplinuti-putina-respublikanets-skazav-yak-vin-tse_n2716007
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