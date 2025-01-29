Трамп уже знает, как хочет завершить войну в Украине и уберечь ее от дальнейшей агрессии

Президент США Дональд Трамп стремится завершить войну на Украине, а президент Владимир Зеленский поддерживает такую ​​инициативу и готов обсуждать детали. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала американский политолог Рамиз Юнус, Украине необходимы реальные гарантии мира, которые может предоставить Вашингтон, тогда как для США. важно вовлечь в этот процесс европейские страны.

Дональд Трамп

Эксперт предположил, что Кремль может отказаться от предложения Трампа, однако у него нет рычагов давления на США. По его мнению, ядерные угрозы со стороны России не являются реальными.

По мнению политолога, ситуацию следует анализировать комплексно – с учетом позиций России, Европы, Китая и Украины. Он также прокомментировал слова Трампа о том, что президент Владимир Зеленский "не ангел", заметив, что в политике нравственность отходит на второй план, уступая прагматизму.

Что касается будущего Украины в системе безопасности, то политолог указал на альтернативные варианты НАТО. Например, Азербайджан имеет двустороннее соглашение с Турцией, а Израиль, Япония и Южная Корея пользуются поддержкой США. Такой формат применим и для Украины.

Одним из возможных решений, по словам Юнуса, является размещение миротворческих сил, в том числе 5–10 тысяч американских военных, обеспечивающих контроль над 80% территории Украины. Также предусмотрено восстановление страны по аналогии с планом Маршалла, усиление ПВО комплексами Patriot и создание условий, которые делают невозможным новую агрессию.

Важную роль в процессе должна сыграть и Европа. Трамп настаивает на увеличении военных расходов европейских стран до 5% ВВП.

По мнению Юнуса, Украина и Россия могут согласиться на план Трампа, хотя Кремль может оказать сопротивление.

Юнус также отметил, что Трамп может заручиться поддержкой Китая в разрешении конфликта, поскольку Пекин не заинтересован в обострении отношений с Вашингтоном.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скоро Путин будет умолять Вашингтон о договоренностях.



