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Трамп в бешенстве: в графике на весну остается только путинский сценарий

Внутри США кризис, для решения которого нужно время и Путин непременно этим воспользуется

27 марта 2025, 09:28 comments1821
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп наверняка в ярости из-за скандала вокруг обсуждения секретной информации в чате Signal. Как говорит политолог Алексей Копытько, это — дикая подстава на пустом месте в максимально неподходящий момент.

Трамп в бешенстве: в графике на весну остается только путинский сценарий

Дональд Трамп

"И разруливать ситуацию именно ему. Если реакции не будет, оппоненты могут развернуть критику персонально по президенту, как несущему ответственность за всех этих назначенцев", — говорит эксперт.

По его мнению, в сложившейся ситуации, Трамп может пойти несколькими путями. Первый -затягивать время, через отстранение на период разбирательств. Но такой подход затягивает время на несколько месяцев, которые являются ключевыми для, например, решения вопросов вокруг Украины.

Второй путь – кого-то уволить и таким образом сбросить негатив и главным претендентом является глава Пентагона Пит Гегсет, который очень четко работает в повестке дня Трампа. То есть, по мнению Трампа, его было бы несправедливо увольнять. При этом, добавляет эксперт, следует понимать, что если кто-то будет уволен, оппоненты потребуют большего, а это — потеря времени в самый неподходящий момент.

Третий путь – глухая оборона и режим "маленькая победоносная война" везде, где можно.

"Для нас ситуация несёт огромный риск и гипотетические возможности. Провал США во внутреннюю повестку на фоне колеблющейся Европы даст преимущества РФ. США в слабой публичной позиции не захотят переговоров. Ломается весь график на весну. Кроме путинского", — говорит Копытько.

Однако, добавляет эксперт, применить кнут без переговоров в ответ на выкрутасы РФ – это вполне рабочий сценарий, чтобы взбодрить ядро.

В целом, подчеркивает Копытько, трудно придумать более драматичный скандал, который накрыл бы сразу всех ключевых персонажей силового блока.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Трамп уже показал Путины свое слабое место, и тот им воспользовался.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0docJG1wjPCZR3mCQ7JJBTRaNr2gtxPbPrhHSFxFzoynDUmp2XdDqEeuEph9q1fmDl
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