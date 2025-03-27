Трамп в бешенстве: в графике на весну остается только путинский сценарий

Президент США Дональд Трамп наверняка в ярости из-за скандала вокруг обсуждения секретной информации в чате Signal. Как говорит политолог Алексей Копытько, это — дикая подстава на пустом месте в максимально неподходящий момент.

Дональд Трамп

"И разруливать ситуацию именно ему. Если реакции не будет, оппоненты могут развернуть критику персонально по президенту, как несущему ответственность за всех этих назначенцев", — говорит эксперт.

По его мнению, в сложившейся ситуации, Трамп может пойти несколькими путями. Первый -затягивать время, через отстранение на период разбирательств. Но такой подход затягивает время на несколько месяцев, которые являются ключевыми для, например, решения вопросов вокруг Украины.

Второй путь – кого-то уволить и таким образом сбросить негатив и главным претендентом является глава Пентагона Пит Гегсет, который очень четко работает в повестке дня Трампа. То есть, по мнению Трампа, его было бы несправедливо увольнять. При этом, добавляет эксперт, следует понимать, что если кто-то будет уволен, оппоненты потребуют большего, а это — потеря времени в самый неподходящий момент.

Третий путь – глухая оборона и режим "маленькая победоносная война" везде, где можно.

"Для нас ситуация несёт огромный риск и гипотетические возможности. Провал США во внутреннюю повестку на фоне колеблющейся Европы даст преимущества РФ. США в слабой публичной позиции не захотят переговоров. Ломается весь график на весну. Кроме путинского", — говорит Копытько.

Однако, добавляет эксперт, применить кнут без переговоров в ответ на выкрутасы РФ – это вполне рабочий сценарий, чтобы взбодрить ядро.

В целом, подчеркивает Копытько, трудно придумать более драматичный скандал, который накрыл бы сразу всех ключевых персонажей силового блока.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Трамп уже показал Путины свое слабое место, и тот им воспользовался.



