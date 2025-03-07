Трамп в гневе: как реагируют в США на угрозы ввести санкции против России

Президент США Дональд Трамп 7 марта опубликовал резкое сообщение в соцсети Х, в котором пригрозил России жесткими санкциями, если она не согласится на переговоры с Украиной. Это говорит о том, что американский лидер начинает усиливать давление на Кремль, пишет Axios.

Дональд Трамп

Издание подчеркивает, что это сообщение стало первым публичным случаем, когда Трамп открыто пригрозил России после своего вступления в должность в январе 2025 года. До этого он демонстрировал более мягкий подход к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в то же время часто критикуя президента Украины Владимира Зеленского.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, на которого ссылается издание, в последние дни Трамп стал более раздраженным из-за действий Москвы, его "гнев усилился", в частности из-за усиления российских ударов по Украине в то время, когда он настаивал на прекращении огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп анонсировал новое решение о войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.

“Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас “толчет” Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на то, что Трамп только говорит о санкциях, в то время как ограничения против Украины уже ввел.



