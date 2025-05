Трамп в образе джедая из Star Wars: Белый дом заигрался в искусственный интеллект

Президент США не может остановиться: вскоре после своего скандального ИИ-изображения в образе Папы Римского Дональд Трамп снова появляется в другом образе. В этот раз Белый дом распространяет сгенерированное искусственным интеллектом фото президента США в стиле "Звездных войн" — как мускулистого рыцаря-джедая. У него в руках световой меч, на заднем плане — два белоголовых орлана и флаги США, передает BILD.

Дональд Трамп в образе рыцаря-джедая. Фото: ИИ

Примечательно, что светящийся меч Трамп светится красным. В саге это цвет джедаев, подвергшихся "темной стороне силы". Кроме того, красный цвет Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп.

"Счастливого 4 мая всем, включая леворадикальных безумцев, так старательно пытающихся вернуть в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Повстанцы – вы Империя", – написал Белый дом под фото.

В США 4 мая считается неофициальным днем ​​"Звездных войн", потому что дата May the fourth звучит как известное приветствие джедаев May the force be with you (Пусть с тобой будет сила).

Ранее Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social ИИ-фото в образе Папы Римского и вызвал ярость многих католиков. В частности, архиепископ Ньюарка (штат Нью-Джерси) Джозеф Тобин назвал это унижением. Также из Италии пришла резкая критика: бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци назвал изображение на X "позорным".

"Я хотел бы быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один", — сказал Трамп вскоре после похорон Папы Франциска. Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм прямо призвал Ватикан рассмотреть кандидатуру Трампа как возможного нового Папу Римского. По словам американского политика, комбинация Папа Римский и президент США имела бы много преимуществ.