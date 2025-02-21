Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме, посвященного Луне истории афроамериканцев, поднял вопрос о возможности переизбрания на третий срок. Об этом говорится в материале издания The Hill. В частности, Трамп спросил у присутствующих, стоит ли ему баллотироваться в 2028 году, на что гости ответили поддержкой, скандируя "Еще четыре года!". При этом Трамп улыбался, отмечает издание.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

Это уже третья публичная дискуссия Трампа о третьем сроке. Ранее он затрагивал этот вопрос во время встреч с представителями Республиканской партии в Конгрессе.

Сейчас Конституция США четко запрещает занимать должность президента более двух сроков. Поправка №22 была принята после смерти Франклина Делано Рузвельта, ставшего единственным в истории США президентом, выигравшим четыре выбора.

Республиканский конгрессмен Энди Оглз недавно предложил в Палату представителей проект поправки к Конституции, которая позволила бы Трампу снова баллотироваться. Однако шансы на принятие этой поправки крайне малы.

Между тем, Трамп, комментируя недавние переговоры США и России в Саудовской Аравии, заявил, что рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского якобы составляет лишь 4%. Также Трамп выразил обеспокоенность из-за отказа Украины от его предложения инвестировать в полезные ископаемые.

"Комментарии" уже писали, что Президент США Дональд Трамп и некоторые его влиятельные сторонники увлеклись идеей не просто союза с Россией, а настоящего геополитического альянса. Его цель – установление совместного контроля над территориями Северного полюса и верхней части Северного полушария, отмечает военный Игорь Луценко.