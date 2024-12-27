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Трамп в плену иллюзий: как Путин собирается его унизить и «смешать с землей»

Через несколько недель Белому дому придется принимать непростое решение, которое может стоить Штатам репутации

сегодня, 12:01
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Ткачик Олеся

Политический обозреватель Виталий Портников отметил, что Россия не стремится к перемирию в войне против Украины, а хочет достичь соглашения, гарантирующего его победу.

Трамп в плену иллюзий: как Путин собирается его унизить и «смешать с землей»

Владимир Путин

По его словам, Кремль пытается добиться не ликвидации Украинской государственности, а юридического признания того, что Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым являются частью России. Это также предполагает вывод украинских войск с территорий, ныне контролируемых Киевом.

Он подчеркнул, что Россия выдвигает и другие условия: сокращение украинских Вооруженных сил; закрепление нейтрального статуса Украины в Конституции и особый статус русского языка и церкви.

Портников отметил, что гарантами такого соглашения могут стать США, Китай и страны ЕС, чтобы предотвратить будущее вооружение Украины. Однако, отмечает Портников, во время переговоров Россия будет продолжать боевые действия, чтобы давить на Киев и предотвратить перевооружение украинской армии.

По его словам, важно понимать, что Россия рассчитывает на деморализацию украинского общества. Утрата территорий, разочарование в поддержке Запада и внутренние настроения будут способствовать формированию пророссийских политических сил. В конце концов это может привести к присоединению Украины к союзному государству с Россией и Беларусью, что станет реализацией амбиций Путина без прямой оккупации Киева, добавил Портников.

Он также отметил, что администрация нового президента США Дональда Трампа не осознает подлинных целей России и Китая. Он выразил опасение, что иллюзии о возможности договоренностей с Путиным могут привести к серьезным унижениям для Соединенных Штатов и их влиянию в Европе.

Эти люди продолжают жить в опасной иллюзии, что с Путиным можно договориться. Хотя, как видим, последние заявления Путина и его соратников не оставляют никаких шансов Дональду Трампу по поводу так называемых компромиссных договоренностей с Москвой и открывают широкую перспективу унизительных договоренностей, которые унизительны не только для Украины, но и для нового американского президента и его команды", — подчеркнул Портников.

По его словам, уже через несколько недель США и Украина окажутся перед сложным выбором.

"Уже через несколько недель Белый дом и мы вместе с ним окажемся перед непростым вызовом – либо согласиться на это унижение, которое станет фиаско, я бы сказал, мировой роли Соединенных Штатов, по крайней мере, их влияния в Европе, либо продолжать помощь Украине и усиливать давление на РФ, надеясь не договориться с Кремлем, а поставить Россию в такую ситуацию, по которой она вынуждена будет как раз согласиться с условиями Вашингтона и Киева", — подытожил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп уже набросил петлю на шею Путина.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UUBDPN2xun8
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