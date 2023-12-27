Трамп в рождественском поздравлении вспомнил Украину: какие оскорбления написал американский политик

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Slava Kot
Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал рождественское поздравление в социальной сети Truth Social. В нем Трамп пожелал "гнить в аду" вместе с "Украиной и Россией" неназванных "головорезов" внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил американцев с Рождеством, а также подверг критике действующего президента США Джо Байдена и прокурора, который ведет четыре из 91 дела против Трампа Джека Смита. Американского прокурора Трамп назвал "сумасшедшим" и заявил, что чиновник вышел из под контроля.
Трамп заявил, что неназванные "головорезы", которые существуют внутри страны, хуже любого лидера мира и пожелал им "гнить в аду".
Профессор Университета Бейлор в Техасе Сергей Куделя считает, что Трамп еще раз пытается перебросить ответственность на своих противников, а под "головорезами", вероятно, имеет демократов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным.
Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который в рождественской речи упомянул об Украине. Что сказал понтифик.
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