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Трамп в рождественском поздравлении вспомнил Украину: какие оскорбления написал американский политик

Кандидат в президенты США Дональд Трамп написал оскорбления в своем поздравлении на Рождество.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал рождественское поздравление в социальной сети Truth Social. В нем Трамп пожелал "гнить в аду" вместе с "Украиной и Россией" неназванных "головорезов" внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Трамп в рождественском поздравлении вспомнил Украину: какие оскорбления написал американский политик

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил американцев с Рождеством, а также подверг критике действующего президента США Джо Байдена и прокурора, который ведет четыре из 91 дела против Трампа Джека Смита. Американского прокурора Трамп назвал "сумасшедшим" и заявил, что чиновник вышел из под контроля.

Трамп заявил, что неназванные "головорезы", которые существуют внутри страны, хуже любого лидера мира и пожелал им "гнить в аду".

"Наряду с их открытыми границами, инфляцией, сдачей Афганистана, новой зеленой преступной сделкой, высокими налогами, отсутствием энергетической независимости, пробудившимся войском, Россией и Украиной, Израилем и Ираном, безумием с электрическими автомобилями и многим другим, что пытается уничтожить великие США", — пишет Дональд Трамп в рождественском поздравлении.

Профессор Университета Бейлор в Техасе Сергей Куделя считает, что Трамп еще раз пытается перебросить ответственность на своих противников, а под "головорезами", вероятно, имеет демократов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который в рождественской речи упомянул об Украине. Что сказал понтифик.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/trump-vitae-z-rizdvom/7413469.html
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