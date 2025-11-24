Трамп в третий раз решил действовать хитрее: почему сейчас спешит с заморозкой войны в Украине

28 пунктов Дмитриева-Уиткофа не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в помойку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а как минимум часть из этих 28 пунктов после доработки там все равно останется. Трамп в третий раз пробует предложить почти то же – впервые в Овальном кабинете, второй раз – на Аляске. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, что Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это базовая отправная точка. Трамп хочет на этом соглашении заработать деньги для США. И русские ему продают эту опцию. Дмитриев – это экономичный бэк офис, который упаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли куда хуже, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. Наконец, представить себе экономический бэкофис в наших широтах невозможно. Причина – тебя сразу обвинят в коррупции.

"Трамп не хочет в этом соглашении брать какие-либо обязательства. Трампу важно заморозить войну до начала крупных переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе и не дав ЕС возможность к люфту. Мы всегда должны иметь в виду личностный фактор Трампа, искренне желающий закончить эту войну. Как это будет – для него вопрос вторичен. Мы, не исключено, имеем дело с эсхатологическими мотивами, а с ними нужно работать в отдельности. К тому же Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте. Я не открываю здесь Америку, я всего-навсего констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов", – отметил Вадим Денисенко.

Он добавляет, что сейчас также стоит обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. После Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская печать. Сейчас Трамп идет хитрее. Другими словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске, больше не будет.

Денисенко отмечает, что также стоит напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд в 2026 году. И не стоит забывать: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но иногда бензин в огонь будет подливаться.

Читайте на портале "Комментарии" — это не конец войны: в США назвали главную цель, которую преследует РФ с "мирным" планом Трампа.



