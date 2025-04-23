Трамп в тупике: какие угрожающие сигналы получил от лидеров Европы и Украины

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Ткачик Олеся
Вчера и сегодня произошел переломный момент: США получили от Украины сигнал, что винт давления на Украину уже закручен до максимума, а от Франции, Германии и Британии — что они не поддерживают дальнейшее давление на Украину, явно переходящее очерченные Украиной "красные линии". Об этом заявил политический эксперт Алексей Паныч.
Дональд Трамп
Теперь, по его словам, американский президент Дональд Трамп стоит перед неприятным выбором: либо начинать усиливать давление на Россию, либо отстраняться от конфликта.
Кроме того, говорит Паныч, Трамп должен понимать, что давление на кремлевского диктатора Путина не приведет ни к каким уступкам с его стороны, пока РФ не станет реально трещать по швам.
А еще, говорит эксперт, Трамп понимает, что усиление давления на РФ, вероятно, повлечет дополнительные американские расходы на помощь Украине.
По его словам, Трампу было хорошо хвастаться во время предвыборной гонки, а теперь придется как-то выкручиваться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине капитулировать при их посредничестве.
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