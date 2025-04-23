Трамп в тупике: какие угрожающие сигналы получил от лидеров Европы и Украины

Вчера и сегодня произошел переломный момент: США получили от Украины сигнал, что винт давления на Украину уже закручен до максимума, а от Франции, Германии и Британии — что они не поддерживают дальнейшее давление на Украину, явно переходящее очерченные Украиной "красные линии". Об этом заявил политический эксперт Алексей Паныч.

Дональд Трамп

Теперь, по его словам, американский президент Дональд Трамп стоит перед неприятным выбором: либо начинать усиливать давление на Россию, либо отстраняться от конфликта.

"Но первое ломает его геополитические планы, а второе является декларацией его геополитической слабости, какими словами он ее будет прикрывать", — отметил эксперт.

Кроме того, говорит Паныч, Трамп должен понимать, что давление на кремлевского диктатора Путина не приведет ни к каким уступкам с его стороны, пока РФ не станет реально трещать по швам.

А еще, говорит эксперт, Трамп понимает, что усиление давления на РФ, вероятно, повлечет дополнительные американские расходы на помощь Украине.

"В целом будет означать возвращение Трампа к "курсу Байдена", только еще более решительно. Поэтому эта перспектива ему очень неприятна по многим причинам. Но и альтернатива не намного лучше, учитывая ожидаемую реакцию на такой шаг и в Европе, и, что гораздо важнее для Трампа, внутри США, включая часть его собственной партии", — заявил Паныч.

По его словам, Трампу было хорошо хвастаться во время предвыборной гонки, а теперь придется как-то выкручиваться.

"И хороших вариантов уже нет, придется выбирать между плохим и плохим", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине капитулировать при их посредничестве.



