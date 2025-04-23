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Трамп в тупике: какие угрожающие сигналы получил от лидеров Европы и Украины

Для Трампа уже нет хороших вариантов разрешения войны в Украине

сегодня, 16:36
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Ткачик Олеся

Вчера и сегодня произошел переломный момент: США получили от Украины сигнал, что винт давления на Украину уже закручен до максимума, а от Франции, Германии и Британии — что они не поддерживают дальнейшее давление на Украину, явно переходящее очерченные Украиной "красные линии". Об этом заявил политический эксперт Алексей Паныч.

Трамп в тупике: какие угрожающие сигналы получил от лидеров Европы и Украины

Дональд Трамп

Теперь, по его словам, американский президент Дональд Трамп стоит перед неприятным выбором: либо начинать усиливать давление на Россию, либо отстраняться от конфликта.

"Но первое ломает его геополитические планы, а второе является декларацией его геополитической слабости, какими словами он ее будет прикрывать", — отметил эксперт.

Кроме того, говорит Паныч, Трамп должен понимать, что давление на кремлевского диктатора Путина не приведет ни к каким уступкам с его стороны, пока РФ не станет реально трещать по швам.

А еще, говорит эксперт, Трамп понимает, что усиление давления на РФ, вероятно, повлечет дополнительные американские расходы на помощь Украине.

"В целом будет означать возвращение Трампа к "курсу Байдена", только еще более решительно. Поэтому эта перспектива ему очень неприятна по многим причинам. Но и альтернатива не намного лучше, учитывая ожидаемую реакцию на такой шаг и в Европе, и, что гораздо важнее для Трампа, внутри США, включая часть его собственной партии", — заявил Паныч.

По его словам, Трампу было хорошо хвастаться во время предвыборной гонки, а теперь придется как-то выкручиваться.

"И хороших вариантов уже нет, придется выбирать между плохим и плохим", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине капитулировать при их посредничестве.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid0Sd2UtQ6i4ePxg6J69QWJAPXTAazkc55axjw7gm5bcDU4qh4RPm6TJxEHwyTHem4Jl?locale=ru_RU
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