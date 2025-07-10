Трамп вместе с Конгрессом США пересматривают дружеское отношение к Кремлю: появились первые детали

В течение последних шести месяцев администрация президента США Дональда Трампа демонстрировала осторожность в поддержке Киева и более открытую позицию по отношению к Москве, однако ситуация изменилась. Как сообщает The Washington Post, в настоящее время Белый дом склоняется к предоставлению Украине дополнительного вооружения, а Конгресс готовит новый пакет санкций против России.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По информации издания, глава Белого дома выразил недовольство тем, что президент РФ не изъявляет желания обсуждать возможности прекращения войны в Украине. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп согласился передать Киеву часть запрашиваемой военной помощи из списка, который президент Владимир Зеленский передал ему лично во время встречи в Гааге в прошлом месяце.

"Существует всеобщее разочарование тем, что прогресс происходит медленнее, чем это возможно", – объяснил представитель администрации, пожелавший остаться анонимным.

Чиновник уточнил, что во время саммита НАТО украинская сторона подняла вопрос о конкретных образцах вооружения, и президент США согласился на их передачу. Однако какие именно системы подразумеваются, источник не уточнил.

Глава государства Украина уже длительное время обращается в США с просьбой предоставить больше ЗРК Patriot, которые являются ключевым элементом противовоздушной обороны и защиты инфраструктуры во время атак РФ.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что министр обороны США Пит Хеггет принял решение не о полном прекращении, а о частичной приостановке военной помощи Украине. Впоследствии Хеггет уточнил, что поставки все же продолжаются.

В июне Пентагон начал пересматривать программу поставок в Украину после заключения меморандума между Хеггетом, представителями Белого дома и некоторыми чиновниками министерства обороны. Как пояснил источник, этот документ не предусматривал остановки помощи, а был направлен на уточнение деталей и проверку каждого вида боеприпасов перед передачей.

Один из чиновников Минобороны США отметил в комментарии:

"Если президент Соединенных Штатов примет решение предоставить вооружение Украине – мы готовы это реализовать. Если же он решит прекратить поставки – мы тоже готовы к этому".

Кроме того, два представителя оборонного ведомства на условиях анонимности подтвердили, что некоторые боеприпасы могли быть не отправлены из-за необходимости четко согласовать позицию высших чиновников администрации.

Ранее в Конгрессе США некоторые лидеры Республиканской партии высказывали оговорки о новых санкциях против РФ. Теперь они готовы вернуться к их обсуждению.

"Президент России дал четкий сигнал, что не готов вести конструктивные переговоры для достижения мира. Следовательно, пора прислать ему соответствующее сообщение", — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В новом законопроекте о введении санкций предусмотрено, в частности, введение 500-процентных пошлин на импорт в США из стран, закупающих российскую нефть, газ или уран. Этот шаг, по мнению авторов документа, позволит существенно ограничить доход России от экспорта энергоресурсов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавние массированные обстрелы территории Украины могут иметь политическую подоплеку, связанную с обострением отношений между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал блогер и бизнесмен Роман Шрайк в своей публикации, проанализировав масштабность атак и расходов со стороны России.

По словам Шрайко, Кремль применил рекордное количество дронов, что значительно превышает уровень их производства, что свидетельствует об использовании стратегических резервов. Он считает, что такие действия Москвы могут являться реакцией Путина на недавние высказывания Трампа.







Особенно впечатляющими стали атаки 9 и 10 июля. В ночь на 10 июля Киев потерпел удар 397 дронов, из которых 204 были обманками. Накануне, 9 июля, главной целью стал Луцк в Волынской области — всего РФ выпустила 728 ударных дронов. Кроме того, использовались баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты.