Последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями администрации США в Белом доме была символической демонстрацией давления на украинского лидера, пишет корреспондент The Times Роджер Бойес. Хотя ссора в Овальном кабинете была лишь метафорической, ее цель оставалась неизменной – попытка сломить свободу независимого президента.

Дональд Трамп

По его словам, неожиданностью для союзников стало дальнейшее обострение ситуации. Сначала Вашингтон заблокировал военную помощь, затем – временно ограничил обмен разведданными с Киевом. Таким образом, Зеленскому дали понять, что он слишком самостоятелен, а его стране теперь придется бороться за выживание в еще более сложных условиях.

На первый взгляд, эти действия могут показаться частью стратегии США по принуждению Украины и России к переговорам, что могло бы уменьшить количество жертв. Однако на самом деле они лишь подыгрывают агрессивной политике Кремля и подрывают международную систему обмена разведданными, которая ранее гарантировала глобальную безопасность.

Автор статьи отмечает, что разведданные превратились в инструмент политического влияния: Их доступ и распространение зависят от политических договоренностей и личных решений. Для Украины последствия такого шага были ощутимы.

Главная цель администрации США – показать Киеву, что неповиновение будет иметь последствия. Украинские военные используют данные американской разведки для эффективного применения ракет HIMARS и ATACMS, которые без точных координат целей становятся бесполезными. США также имеют возможность отслеживать взлет российских бомбардировщиков и перехватывать коммуникации российского Минобороны по подготовке атак. Однако Вашингтон решил временно ограничить передачу данных, что существенно усложнило действия ВСУ.

"Трамп фактически вонзил палку в глаза Киеву", — отмечает Бойес.

Автор отмечает, что администрация Трампа методично изменяет баланс сил в поле боя в пользу России. Если США снизят поставки боеприпасов, Украина еще некоторое время сможет получать поддержку от европейских союзников, но интенсивность боевых действий неизбежно снизится. Следующим возможным шагом может стать ограничение доступа к Starlink – спутниковому интернету, принадлежащему Илону Маску.

Сторонники Трампа считают такие действия оправданными – стремятся лишить Украину возможности влиять на стратегические решения США. Вашингтон сейчас тестирует альтернативные сценарии: переложить финансирование обороны Украины на Европу (с обязательной закупкой американского оружия) или спровоцировать военное поражение Киева, что может привести к смене власти и появлению нового правительства, более лояльного США.

В "трамповской" реальности оба сценария считаются выигрышными. Восстановление масштабной военной помощи и разведданных откладывается, Зеленский остается под сильным давлением. "Флешман еще немного помучит его", – резюмирует журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин ответит на идею перемирия от Трампа.



