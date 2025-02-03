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Трамп воткнул нож в спину Украины и толкает ее в пропасть: подробности «зрады»

В Штатах хотят, чтобы в Украине были проведены выборы, и ссылаются на опыт, которого на самом деле не существует

сегодня, 09:33
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Ткачик Олеся

Украина получила "нож в спину" от президента США Дональда Трампа, так прокомментировал заявление спецпредставителя Кита Келлога о необходимости провести в Украине выборы политический обозреватель Ростислав Демчук.

Трамп воткнул нож в спину Украины и толкает ее в пропасть: подробности «зрады»

Дональд Трамп

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии", – заявил он.

При этом Демчук напомнил, что ранее Трамп говорил, что его администрация работает над тем, чтобы остановить войну против Украины. Впрочем, добавляет эксперт, ни президент США, ни его спецпредставитель не предоставили подробностей своей стратегии по прекращению войны.

По данным источников Reuters, Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали подталкивание Украины к согласию на выборы в рамках первоначального перемирия с Россией.

Кроме того, в администрации Трампа также обсуждают, следует ли сначала достичь перемирия, а потом уже работать над заключением полноценного мира, или наоборот. Но если президентские выборы состоятся в Украине, то их победитель может быть ответственным за переговоры по долгосрочному пакту с Москвой, отмечает агентство.

При этом Демчук отметил, что было бы хорошо, если бы американцы подали пример хотя бы одной демократической страны, проведшей выборы во время войны на ее территории, а не где-то за морем, причем в условиях, когда эта территория простреливается насквозь.

"Я даже не говорю, что нет реестра избирателей, куча людей на фронте, на оккупированных территориях и за границей. Как можно в таких обстоятельствах провести честные и демократические выборы? Да они просто безумны и толкают нас в бездну!" – заявил Демчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новая администрация президента США выразила желание, чтобы после прекращения активных боевых действий в Украине были проведены выборы.




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Источник: https://www.facebook.com/rostyslav.demchuk/posts/pfbid0KHVsMYzKwLnw9JP5xrPLafPwc4EH2jJtPL9ArxbDDTm76oZMi4RgjBN8EiH9uJ95l?locale=ru_RU
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