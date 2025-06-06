Трамп возмущен ударами Украины по России: какой решение начали обсуждать в Белом доме

Президент США Дональд Трамп возмущен решением Киева нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Украины. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Дональд Трамп в частных беседах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами. Такой шаг Киева в администрации Трампа восприняли как неуважение.

По данным источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

Журналисты подчеркивают, у Дональда Трампа снова активизировалось личное недовольство Владимиром Зеленским – президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

"Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции?", – заявил бывший стратег Трампа Стив Беннон.

Авторы публикации отмечают, интересно, что на этой неделе Трамп в частном порядке поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был впечатлен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

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