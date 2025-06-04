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Трамп возмутился решением Си Цзиньпина: какого решения так и не удалось достичь

Трамп возмущен срывом торговой сделки

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина "чрезвычайно сложного для заключения договоренностей". Такая характеристика прозвучала на фоне обострения напряженности между США и Китаем из-за обвинений со стороны Вашингтона в нарушении торгового перемирия, подписанного в прошлом месяце в Женеве. Об этом сообщает газета Financial Times.

Трамп возмутился решением Си Цзиньпина: какого решения так и не удалось достичь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мне нравится президент Си из Китая, всегда нравился и всегда будет, но он очень жесткий и чрезвычайно тяжелый для заключения сделок!" — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Пока непонятно, стали ли эти слова реакцией Трампа на недавний личный контакт с Си.

Его заявление прозвучало после обвинений со стороны США на прошлой неделе, что Китай не соблюдает обязательства одобрять лицензии на экспорт редкоземельных металлов, что приводит к дефициту, который грозит остановкой части американской промышленности.

В ответ на этой неделе Китай обвинил США в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого обеими сторонами в Швейцарии.

Администрация Белого дома настаивает, что для решения торгового конфликта необходим диалог между лидерами США и Китая, однако от Пекина пока что не поступило никаких сигналов, что такой разговор может состояться.

Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И заявил послу США в КНР Дэвиду Пердю, что Пекин "честно и строго выполняет достигнутые в Женеве договоренности".

"К сожалению, США недавно приняли ряд негативных мер без обоснованных оснований, подрывая законные права и интересы Китая, против чего Пекин решительно выступает", — сказал Ван.

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Источник: https://www.ft.com/content/4c90feeb-75cf-40fc-af13-addca27746f7
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