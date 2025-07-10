Президент США Дональд Трамп впервые по возвращении на должность пришлет оружие в Киев в соответствии с президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник, сообщили в четверг два источника, знакомых с решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины, пишет Reuters.

Трамп впервые использует президентские полномочия, чтобы помочь Украине – Reuters

Более чем через три года после полномасштабного вторжения России на территорию Украины команда Трампа определит оружие из американских запасов для отправки в Украину в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению военных ресурсов, сообщили источники, один из которых отметил, что его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.

Трамп во вторник заявил, что США пошлют Украине больше оружия, чтобы помочь стране защититься от усиления российского наступления.

Пакет может включать оборонные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, но решение о точном оборудовании еще не принято, сообщили источники. Один из источников сообщил, что это произойдет на встрече в четверг (по американскому времени – ред.).

Пока что администрация Трампа присылала только оружие, разрешенное бывшим президентом Джо Байденом, который был убежденным сторонником Киева. Президентские полномочия по сокращению военных ресурсов позволяют президенту использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский назвал причины долговременной войны.