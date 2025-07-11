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Трамп впервые может нанести санкционный удар по РФ: появилась дата этого решения

Речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ – фактически это глобальное нефтяное эмбарго.

11 июля 2025, 23:45
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении новых санкций в отношении России. Об этом заявил аналитик телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, подчеркнув, что позиция Белого дома остается очень непредсказуемой.

Трамп впервые может нанести санкционный удар по РФ: появилась дата этого решения

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Согласно информации, представленной The Times, Трамп серьезно рассматривает введение строгих вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией в нефтяном секторе, среди которых Китай, Индия и Турция. Речь идет о поддержке инициативы по введению 500% пошлин на товары из Российской Федерации — по сути это означает полномасштабное эмбарго на российскую нефть.

По сообщению издания, такой подход связан с разочарованием Трампа, вызванным отказом Владимира Путина от переговоров и продолжением атак по гражданским объектам на территории Украины. Ранее американский президент характеризовал законопроект как "слишком жесткий", однако теперь отметил, что "тщательно его рассматривает".

В материале The Times указывается, что главной проблемой остается потенциальный экономический эффект. В Белом доме считают целесообразным, чтобы вопрос отмены санкций оставался в руках президента, в то время как Конгресс стремится ограничить эти полномочия. Эксперты считают, что даже частичное введение ограничений может иметь серьезные последствия для экономики России.

Сенаторы от Республиканской партии убеждены, что в этом месяце удастся принять новый законопроект о санкциях против России, автором которого является союзник Трампа Линдси Грэм. Они пришли к такому выводу после заявлений Трампа с критикой действий Путина, в частности, усиления ударов по украинским городам.

Как отметил лидер большинства в Сенате Джон Тун, законопроект имеет мощную двухпартийную поддержку среди американских законодателей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что близкий соратник Трампа объяснил его угрозы . Представитель Республиканской партии в Сенате США Линдси Грэм высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и анонсировал возможность введения новых санкций против Российской Федерации.

Грэм поддержал позицию Трампа, обратив внимание на точность его слов об "играх", которые ведет Путин, и подчеркнул необходимость изменить "правила игры", в том числе в отношении государств, помогающих удерживать российскую военную экономику.
Перед этим Дональд Трамп сообщил, что активно изучает возможность введения новых санкций в отношении России. Он также резко охарактеризовал публичные заявления Владимира Путина, использовав оскорбительное выражение, которое в переводе имеет нецензурное значение.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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