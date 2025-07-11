Трамп впервые может нанести санкционный удар по РФ: появилась дата этого решения

Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении новых санкций в отношении России. Об этом заявил аналитик телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, подчеркнув, что позиция Белого дома остается очень непредсказуемой.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Согласно информации, представленной The Times, Трамп серьезно рассматривает введение строгих вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией в нефтяном секторе, среди которых Китай, Индия и Турция. Речь идет о поддержке инициативы по введению 500% пошлин на товары из Российской Федерации — по сути это означает полномасштабное эмбарго на российскую нефть.

По сообщению издания, такой подход связан с разочарованием Трампа, вызванным отказом Владимира Путина от переговоров и продолжением атак по гражданским объектам на территории Украины. Ранее американский президент характеризовал законопроект как "слишком жесткий", однако теперь отметил, что "тщательно его рассматривает".

В материале The Times указывается, что главной проблемой остается потенциальный экономический эффект. В Белом доме считают целесообразным, чтобы вопрос отмены санкций оставался в руках президента, в то время как Конгресс стремится ограничить эти полномочия. Эксперты считают, что даже частичное введение ограничений может иметь серьезные последствия для экономики России.

Сенаторы от Республиканской партии убеждены, что в этом месяце удастся принять новый законопроект о санкциях против России, автором которого является союзник Трампа Линдси Грэм. Они пришли к такому выводу после заявлений Трампа с критикой действий Путина, в частности, усиления ударов по украинским городам.

Как отметил лидер большинства в Сенате Джон Тун, законопроект имеет мощную двухпартийную поддержку среди американских законодателей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что близкий соратник Трампа объяснил его угрозы . Представитель Республиканской партии в Сенате США Линдси Грэм высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и анонсировал возможность введения новых санкций против Российской Федерации.

Грэм поддержал позицию Трампа, обратив внимание на точность его слов об "играх", которые ведет Путин, и подчеркнул необходимость изменить "правила игры", в том числе в отношении государств, помогающих удерживать российскую военную экономику.

Перед этим Дональд Трамп сообщил, что активно изучает возможность введения новых санкций в отношении России. Он также резко охарактеризовал публичные заявления Владимира Путина, использовав оскорбительное выражение, которое в переводе имеет нецензурное значение.