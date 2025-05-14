Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней сообщит, манипулирует ли им российский лидер Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ответ на вопросы журналистов по поводу возможной стратегии президента России и того, чувствует ли он, что Путин пытается влиять на него, передает CNN.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В то же время Bloomberg напомнил, что Трамп ранее уже выражал готовность присоединиться к мирным переговорам в Стамбуле. В то же время, по словам американского президента, пока не ясно, будет ли участвовать в них сам Путин.

"Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно, и если бы мы могли закончить войну, я бы думал об этом. Итак, мы имеем очень полную ситуацию. Но это не значит, что я не сделал бы этого, чтобы спасти многие жизни и вернуться", — подчеркнул Трамп.

Bloomberg подчеркивает, что такая позиция Трампа может свидетельствовать о том, что его участие в переговорах напрямую зависит от прибудет ли на них президент России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин высмеивает Трампа . Российский диктатор Владимир Путин неискренен в вопросе переговоров с Украиной, на самом деле он высмеивает президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Думаю, что президент Путин неискренний и что он высмеивает президента Соединенных Штатов, но испытанием будет четверг, когда в Стамбуле запланирована встреча", — сказал Радослав Сикорский.

По мнению польского министра, если Москва не согласится прекратить огонь в четверг, то Дональд Трамп будет иметь все основания изменить свою политику и начнет давить на РФ.

