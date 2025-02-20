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Трамп все больше поддерживает Россию и имеет общие желания с Путиным

Трамп, как и Путин, например, хочет отстранить Зеленского от власти в Украине

сегодня, 14:48
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал ряд противоречивых заявлений, назвав Владимира Зеленского "диктатором". Его риторика все больше сближается с позицией российского диктатора Владимира Путина, что свидетельствует о стремлении устранить украинского лидера с политической арены. При этом, как предположил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, Трамп пытается склонить США к прекращению поддержки Украины, однако его планы могут оказаться нереальными.

Трамп все больше поддерживает Россию и имеет общие желания с Путиным

Дональд Трамп

Журналист отмечает, что поведение Трампа предсказуемо, поскольку его нынешние заявления полностью соответствуют той позиции, которую он занимал во время избирательной кампании. В частности, он последовательно выступает против оказания помощи Украине, остановив пакет поддержки в 61 миллиард долларов.

"Существует ложный нарратив, что, мол, "Трамп говорит одно, а делает совсем другое". Это не соответствует действительности: слова политика – это и есть его поступки. Постоянная ложь уже не вызывает удивления", — добавил эксперт.

Кроме того, по мнению журналиста, нет никаких оснований полагать, что Трамп только вводит Кремль в заблуждение. Он не раз демонстрировал, что его интересы совпадают с российскими.

"Путин хочет устранить Зеленского с политического поля, потому что он для него слишком неудобен. Трамп хочет того же. Путин стремится исключить Европу из переговоров, потому что она усиливает позиции Украины. Трамп тоже хочет этого", – пояснил журналист.

То есть, подчеркнул он, поддержка Москвы со стороны Трампа становится все более очевидной, что подтверждают его заявления о возможном возвращении России в G7.

Вместе с тем Яковенко обратил внимание на то, что Зеленский в своих заявлениях осторожен, поскольку не хочет окончательно разрушать отношения с президентом США. В то же время, он четко демонстрирует, что Украина не станет жертвой международных договоренностей за ее спиной.

Правда в том, добавляет эксперт, что Киев доказывает свою субъектность и готовность защищать национальные интересы даже перед таким могущественным оппонентом, как Трамп.

Несмотря на сложную ситуацию, у Украины есть мощные союзники в Европе, сильная армия и поддержка граждан, которые не позволят повторить судьбу Чехословакии в 1938 году.

"Попытавшись сдать Украину Путину и поняв, что это невозможно, Трамп отвергнет эту безумную идею", — подытожил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США могут стать союзником России в войне против Украины.




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Источник: https://24tv.ua/putin-tramp-hochut-pozbutisya-zelenskogo-shho-tse-vkazuye-zdast_n2757767
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