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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал ряд противоречивых заявлений, назвав Владимира Зеленского "диктатором". Его риторика все больше сближается с позицией российского диктатора Владимира Путина, что свидетельствует о стремлении устранить украинского лидера с политической арены. При этом, как предположил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, Трамп пытается склонить США к прекращению поддержки Украины, однако его планы могут оказаться нереальными.
Дональд Трамп
Журналист отмечает, что поведение Трампа предсказуемо, поскольку его нынешние заявления полностью соответствуют той позиции, которую он занимал во время избирательной кампании. В частности, он последовательно выступает против оказания помощи Украине, остановив пакет поддержки в 61 миллиард долларов.
Кроме того, по мнению журналиста, нет никаких оснований полагать, что Трамп только вводит Кремль в заблуждение. Он не раз демонстрировал, что его интересы совпадают с российскими.
То есть, подчеркнул он, поддержка Москвы со стороны Трампа становится все более очевидной, что подтверждают его заявления о возможном возвращении России в G7.
Вместе с тем Яковенко обратил внимание на то, что Зеленский в своих заявлениях осторожен, поскольку не хочет окончательно разрушать отношения с президентом США. В то же время, он четко демонстрирует, что Украина не станет жертвой международных договоренностей за ее спиной.
Правда в том, добавляет эксперт, что Киев доказывает свою субъектность и готовность защищать национальные интересы даже перед таким могущественным оппонентом, как Трамп.
Несмотря на сложную ситуацию, у Украины есть мощные союзники в Европе, сильная армия и поддержка граждан, которые не позволят повторить судьбу Чехословакии в 1938 году.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США могут стать союзником России в войне против Украины.
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