Трамп все больше поддерживает Россию и имеет общие желания с Путиным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал ряд противоречивых заявлений, назвав Владимира Зеленского "диктатором". Его риторика все больше сближается с позицией российского диктатора Владимира Путина, что свидетельствует о стремлении устранить украинского лидера с политической арены. При этом, как предположил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, Трамп пытается склонить США к прекращению поддержки Украины, однако его планы могут оказаться нереальными.

Дональд Трамп

Журналист отмечает, что поведение Трампа предсказуемо, поскольку его нынешние заявления полностью соответствуют той позиции, которую он занимал во время избирательной кампании. В частности, он последовательно выступает против оказания помощи Украине, остановив пакет поддержки в 61 миллиард долларов.

"Существует ложный нарратив, что, мол, "Трамп говорит одно, а делает совсем другое". Это не соответствует действительности: слова политика – это и есть его поступки. Постоянная ложь уже не вызывает удивления", — добавил эксперт.

Кроме того, по мнению журналиста, нет никаких оснований полагать, что Трамп только вводит Кремль в заблуждение. Он не раз демонстрировал, что его интересы совпадают с российскими.

"Путин хочет устранить Зеленского с политического поля, потому что он для него слишком неудобен. Трамп хочет того же. Путин стремится исключить Европу из переговоров, потому что она усиливает позиции Украины. Трамп тоже хочет этого", – пояснил журналист.

То есть, подчеркнул он, поддержка Москвы со стороны Трампа становится все более очевидной, что подтверждают его заявления о возможном возвращении России в G7.

Вместе с тем Яковенко обратил внимание на то, что Зеленский в своих заявлениях осторожен, поскольку не хочет окончательно разрушать отношения с президентом США. В то же время, он четко демонстрирует, что Украина не станет жертвой международных договоренностей за ее спиной.

Правда в том, добавляет эксперт, что Киев доказывает свою субъектность и готовность защищать национальные интересы даже перед таким могущественным оппонентом, как Трамп.

Несмотря на сложную ситуацию, у Украины есть мощные союзники в Европе, сильная армия и поддержка граждан, которые не позволят повторить судьбу Чехословакии в 1938 году.

"Попытавшись сдать Украину Путину и поняв, что это невозможно, Трамп отвергнет эту безумную идею", — подытожил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США могут стать союзником России в войне против Украины.



