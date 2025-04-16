Трамп все чаще появляется на публике со странными синяками: на что они указывают

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание медиа из-за заметной гематомы на правой руке, которую заметили во время его публичного появления в Вашингтоне. Как предполагают эксперты, синяк может свидетельствовать о недавнем введении внутривенного катетера.

Синяк на руке Трампа

Президента зафиксировали на церемонии вручения трофея главнокомандующего — награды, ежегодно присуждаемой победителям серии матчей по американскому футболу среди команд военных академий США. Во время мероприятия Трамп держал мяч с собственной подписью и поздравительное кольцо победителей, а на тыльной стороне его правой руки был отчетливо виден большой темный синяк.

Это уже не первый случай появления подобной отметины — подобный синяк наблюдался у Трампа раньше этого года, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белый дом.

Доктор Гарет Най из Университета Солфорда предполагает, что повреждение может быть связано с внутривенным введением лекарства. По его словам, синяк имеет характерный цвет и расположение, что может указывать на IV-инфузию, хотя пока нет никаких официальных подтверждений о такой процедуре.

"В пожилом возрасте кожа становится тоньше, а кровеносные сосуды — более хрупкими, поэтому даже незначительные ушибы могут наносить синяки. Это может быть также следствием приема разжижающих кровь препаратов или длительного пребывания на солнце", — пояснил специалист.

Однако сам факт повторения симптома вызвал новую волну обсуждений, тем более что синяк был заметен и во время встречи Трампа с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп прошел когнитивный тест и заявил, что считает свое состояние хорошим. Он рассказал, что обследование включало в себя тесты сердечной деятельности и проверку когнитивных способностей.



