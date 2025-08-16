Трамп все проиграл: зачем теперь ждет Зеленского в Белом доме

Рубрики
Кравцев Сергей
Исходя из итога встречи на Аляске Дональд Трамп все проиграл. У него были отличные возможности надавить на Путина и добиться хорошего результата, но он не сумел ими воспользоваться. Он уже сказал, что вместе с Путиным подготовил некое "предложение по обмену территориями" для Зеленского, от которого теперь зависит будущее мира. И это – несмотря на то, что перед встречей на Аляске европейские лидеры строго-настрого запретили ему обсуждать с Путиным территориальные вопросы до заключения перемирия. Об этом говорит журналист и политический обозреватель Иван Яковина.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, по всей видимости, США в скором времени передадут Украине эти самые "предложения об обмене территориями", из которых станет ясно, каковы реальные результаты переговоров на Аляске. Зеленский их сразу же обнародует: держать такое в тайне невозможно, да и не нужно.
По его словам, вся ситуация как будто снова возвращается на несколько месяцев назад, когда Трамп ничего не требует от России, ничем ей не угрожает, но хочет, чтобы Украина отказалась от своих еще даже не оккупированных территорий, ради призрачной надежды на перемирие.
