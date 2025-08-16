Трамп все проиграл: зачем теперь ждет Зеленского в Белом доме

Исходя из итога встречи на Аляске Дональд Трамп все проиграл. У него были отличные возможности надавить на Путина и добиться хорошего результата, но он не сумел ими воспользоваться. Он уже сказал, что вместе с Путиным подготовил некое "предложение по обмену территориями" для Зеленского, от которого теперь зависит будущее мира. И это – несмотря на то, что перед встречей на Аляске европейские лидеры строго-настрого запретили ему обсуждать с Путиным территориальные вопросы до заключения перемирия. Об этом говорит журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, по всей видимости, США в скором времени передадут Украине эти самые "предложения об обмене территориями", из которых станет ясно, каковы реальные результаты переговоров на Аляске. Зеленский их сразу же обнародует: держать такое в тайне невозможно, да и не нужно.

"Скорее всего, путинские условия перемирия очень невыгодные для Украины, даже похожи на капитуляцию. Даже Трамп это понимает, так как он отказался в интервью раскрывать подробности, но сказал, что Россия "очень сильна", но Европа и Украина все равно могут отказаться их выполнять. Для Путина же это абсолютно шикарная ситуация: получается, что либо Зеленский согласится на его условия капитуляции, либо отвергнет мирную инициативу Трампа. И то, и то для Москвы хорошо", – отметил журналист.

По его словам, вся ситуация как будто снова возвращается на несколько месяцев назад, когда Трамп ничего не требует от России, ничем ей не угрожает, но хочет, чтобы Украина отказалась от своих еще даже не оккупированных территорий, ради призрачной надежды на перемирие.

"Это требование невыполнимо, поэтому реалистичного пути к миру все еще нет. Ну, а пока мы все будем ждать рассказа Трампа о том, чего ему там Путин подсунул под видом мирного соглашения. Очень интересно", – отметил Иван Яковина.

