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Трамп всерьез рассматривает этот удар: с чем может столкнуться РФ уже совсем скоро

Дональд Трамп обдумывает введение "глобального нефтяного эмбарго", чтобы подстегнуть экономику РФ

11 июля 2025, 13:22
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не увидел реальной готовности российского диктатора Владимира Путина садиться за стол переговоров и прекращать войну в Украине. Поэтому он рассматривает вариант введения "глобального нефтяного эмбарго", чтобы подстегнуть военную экономику путинского режима. Растущее недовольство Кремлем может дать Конгрессу США возможность принять новые санкции против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Трамп всерьез рассматривает этот удар: с чем может столкнуться РФ уже совсем скоро

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что законопроект предусматривает введение 500%-ых импортных пошлин для стран, которые покупают нефтепродукты или уран у России. Эти санкции могут затронуть такие страны, как Китай, Индия и Турция, которые покупают нефть у России частично через "теневой флот" тайных танкеров.

Спорным моментом является то, сможет ли Трамп пережить экономические последствия этого решения в условиях продолжающейся экономической нестабильности.

Сотрудник Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс не верит, что Трамп согласится на 500%-ую пошлину, предусмотренную в законопроекте, что будет эквивалентно глобальному эмбарго на российскую нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", – говорится в публикации.




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Источник: https://www.thetimes.com/article/33a2c306-9403-4a3d-9312-b8f46680818b
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