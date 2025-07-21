Трамп вспоминает прошлое: президент США предупредил Обаму об аресте

Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп опубликовал смонтированное искусственным интеллектом видео, на котором якобы показан арест Барака Обамы.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом пишет Daily Mail.

Видео создал аккаунт, связанный с движением MAGA. В нем Обама изображен в тюремной оранжевой одежде с надписью "Никто не выше закона". с косой, которая говорит о "наибольшем политическом обмане в истории США" — речь идет о попытке, якобы организованной администрацией Обамы, делегитимизировать победу Трампа в 2016 году.

Трамп сопровождал видео подписью, в которой посоветовал Обаме "нанять хорошего адвоката".

На прошлой неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором говорится, что администрация Обамы знала об отсутствии российского вмешательства в результаты выборов 2016 года, но эти данные не были обнародованы, чтобы не помешать кампании против Трампа. Этот тезис подхватила директор Нацразведки Тулси Габбард Обамы. В интервью Fox News она назвала это "мягким переворотом" против Трампа.

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал заявления Габбарда, обвинив его в продвижении заговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший президент США Барак Обама сделал заявление о политическом будущем страны при правлении Дональда Трампа. По его мнению, нынешние тенденции в правительстве не соответствуют традициям американской демократии и напоминают политический курс автократических стран, в частности Венгрии времен Виктора Орбана.

Барак Обама выступил на мероприятии в Гартфорде, где предостерег, что США опасно приближаются к автократии. В своей речи Обама отметил, что в действиях действующей власти во главе с Трампом он видит признаки отхода от либеральных демократических принципов.