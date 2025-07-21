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Трамп вспоминает прошлое: президент США предупредил Обаму об аресте

Дональд Трамп призвал Барака Обаму "нанять адвоката"

21 июля 2025, 22:15
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Лиля Воробьева

Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп опубликовал смонтированное искусственным интеллектом видео, на котором якобы показан арест Барака Обамы.

Трамп вспоминает прошлое: президент США предупредил Обаму об аресте

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом пишет Daily Mail.

Видео создал аккаунт, связанный с движением MAGA. В нем Обама изображен в тюремной оранжевой одежде с надписью "Никто не выше закона". с косой, которая говорит о "наибольшем политическом обмане в истории США" — речь идет о попытке, якобы организованной администрацией Обамы, делегитимизировать победу Трампа в 2016 году.

Трамп вспоминает прошлое: президент США предупредил Обаму об аресте - фото 2

Трамп сопровождал видео подписью, в которой посоветовал Обаме "нанять хорошего адвоката".

На прошлой неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором говорится, что администрация Обамы знала об отсутствии российского вмешательства в результаты выборов 2016 года, но эти данные не были обнародованы, чтобы не помешать кампании против Трампа. Этот тезис подхватила директор Нацразведки Тулси Габбард Обамы. В интервью Fox News она назвала это "мягким переворотом" против Трампа.

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал заявления Габбарда, обвинив его в продвижении заговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший президент США Барак Обама сделал заявление о политическом будущем страны при правлении Дональда Трампа. По его мнению, нынешние тенденции в правительстве не соответствуют традициям американской демократии и напоминают политический курс автократических стран, в частности Венгрии времен Виктора Орбана.

Барак Обама выступил на мероприятии в Гартфорде, где предостерег, что США опасно приближаются к автократии. В своей речи Обама отметил, что в действиях действующей власти во главе с Трампом он видит признаки отхода от либеральных демократических принципов.

 



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14925145/trump-enemies-overnight-rant-ai-video-obama-prison.html?nsmchannel=rss&nscampaign=1490&ito=1490
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