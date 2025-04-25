Трамп вспомнил соглашение о ископаемых: требует немедленного подписания

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Трамп требует подписать редкоземы. Фото из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы относительно очень важного соглашения с США о "редких землях".

"Задержка составляет по меньшей мере три недели. Надеемся, что соглашение будет подписано безотлагательно", – заявил американский президент.

Как известно, на этой неделе после встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов США Скотта Бессента стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном еще не готово к подписанию.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что власти Украины готовятся к "худшему сценарию", сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. В частности, отмечает издание, что Украина готовится к тому, что может остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.