Эксперт по языку тела раскрыл неожиданные детали о встрече Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа стала заметна не только из-за политического контекста, но и из-за того, как они обращались друг с другом. Эксперт по языку тела заметил несколько важных деталей, свидетельствующих об изменении тональности в отношениях между двумя президентами.

Трамп встретил Зеленского в Белом доме. Фото: Reuters

Визит Владимира Зеленского в США состоялся спустя всего несколько дней после того, как российский диктатор Владимир Путин неожиданно прилетел на Аляску для переговоров с Трампом о прекращении войны между Россией и Украиной. Тогда можно было видеть классическое рукопожатие Трампа, когда президент США потянул Путина, что, по словам экспертки по языку тела Патти Энн Вуд, стало проявлением доминантности, контроля и силы.

Когда Зеленский прибыл в Белый дом, также ожидалось фирменное крепкое рукопожатие Трампа. Этот жест президент США часто использует для демонстрации доминирования над другими лидерами. Но на этот раз все было иначе. Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон объяснил, что тон встречи был другим, а одним из факторов стал внешний вид Зеленского.

"Важнейшим фактором, задавшим тон встречи было то, что Зеленский решил прибыть в костюме. Это было первое, что прокомментировал Трамп; он признал эти усилия, и это явно повлияло на его подход", — считает Стентон.

Вместо привычного военного стиля, президент Украины избрал более формальный образ, однако это не был полноценный классический костюм. Кроме того, в этот раз Трамп воздержался от своих привычных жестов доминирования.

"Мы также не видели привычного "костетрощного" рукопожатия Трампа или жестов игры на силу. Рукопожатие было показательным: на этот раз оно было взаимным и взвешенным, без сжимающего или тянущего жеста, который Трамп использовал раньше. Оно усилило чувство равенства и уважения между ними", — отметил Стентон.

Для сравнения, во время предыдущей встречи в феврале Трамп похлопал Зеленского по руке и положил ему руку на спину, считающиеся классическими приемами, подчеркивающими превосходство. В итоге Стентон отметил, что "было понятно, что он уважал косвенную позицию и не прилагал никаких усилий, чтобы унизить Зеленского перед СМИ".

