Трамп ввел пошлины США для всего мира ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике

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Slava Kot
Дональд Трамп в начале апреля объявил о новых тарифах США для более чем сотни стран и территорий. Из-за этого решения фондовые рынки США, ЕС, Китая и других стран испытали наибольшее падение со времени пандемии коронавируса. Однако оказывается, что Трамп мог ввести новые пошлины США благодаря эксперту по экономике, которого никогда не существовало.
Дональд Трамп. Фото: CNN
Журналистка MSNBC Рэйчел Мэддоу рассказала, откуда у Трампа появились идеи новой экономической стратегии США. В начале президентской кампании Трамп не имел команды экономических советников. Чтобы восполнить этот пробел, он обратился к своему зятю Джареду Кушнеру с просьбой найти человека, который мог бы сформулировать его взгляды на экономику, которые он видит в таких тезисах: "я должен выглядеть жестким", "Китай плохой".
Кушнер решил искать вдохновение на Amazon, где просматривал обложки книг с громкими названиями. Его внимание привлекла книга "Смерть от Китая" 2011 года. Ее автором был Питер Наварро – академик, который приобрел репутацию радикального критика китайской экономической экспансии.
Кушнер связался с Наварро, и тот согласился присоединиться к команде Трампа как экономический советник. Однако Рэйчел Мэддоу указывает, что странным оказался не только поиск экономического советника для Трампа, но и его идеи. Как выяснилось, Наварро, обосновывая свои взгляды на торговую политику, регулярно цитировал экономиста Рона Вара.
Имя Рон Вара является анаграммой его собственной фамилии – Наварро. Несмотря на это, никто из окружения Трампа не поставил под сомнение его советы, и фейковые аргументы стали основанием для принятия решений на самом высоком уровне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские СМИ высмеивают Дональда Трампа.
Также "Комментарии" писали, что у Путина назвали основной канал влияния Трампа на Россию из-за новых тарифов.
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