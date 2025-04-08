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Трамп ввел пошлины США для всего мира ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике

Как несуществующий эксперт помог Трампу ввести пошлины против всего мира.

сегодня, 15:33
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Slava Kot

Дональд Трамп в начале апреля объявил о новых тарифах США для более чем сотни стран и территорий. Из-за этого решения фондовые рынки США, ЕС, Китая и других стран испытали наибольшее падение со времени пандемии коронавируса. Однако оказывается, что Трамп мог ввести новые пошлины США благодаря эксперту по экономике, которого никогда не существовало.

Трамп ввел пошлины США для всего мира ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике

Дональд Трамп. Фото: CNN

Журналистка MSNBC Рэйчел Мэддоу рассказала, откуда у Трампа появились идеи новой экономической стратегии США. В начале президентской кампании Трамп не имел команды экономических советников. Чтобы восполнить этот пробел, он обратился к своему зятю Джареду Кушнеру с просьбой найти человека, который мог бы сформулировать его взгляды на экономику, которые он видит в таких тезисах: "я должен выглядеть жестким", "Китай плохой".

Кушнер решил искать вдохновение на Amazon, где просматривал обложки книг с громкими названиями. Его внимание привлекла книга "Смерть от Китая" 2011 года. Ее автором был Питер Наварро – академик, который приобрел репутацию радикального критика китайской экономической экспансии.

Кушнер связался с Наварро, и тот согласился присоединиться к команде Трампа как экономический советник. Однако Рэйчел Мэддоу указывает, что странным оказался не только поиск экономического советника для Трампа, но и его идеи. Как выяснилось, Наварро, обосновывая свои взгляды на торговую политику, регулярно цитировал экономиста Рона Вара.

"Однажды Рон Вара написал в записке, что Трамп мог бы, цитирую, "победить тарифами". Проблема в том, что Рона Вара не существует. Он никогда не существовал. Эксперт по экономике, которого Питер Наварро активно цитировал — Рон Вара, вымышленный человек", — объяснила Меддоу.

Имя Рон Вара является анаграммой его собственной фамилии – Наварро. Несмотря на это, никто из окружения Трампа не поставил под сомнение его советы, и фейковые аргументы стали основанием для принятия решений на самом высоком уровне.

"Трудно представить себе, сколько вреда может нанести этот один человек. Я думаю, что еще труднее представить себе тот факт, что он может нанести ущерб такого масштаба с помощью такого маленького, крошечного количества мыслей. Вы думаете, что для того чтобы уничтожить экономику самой богатой нации на земле, нужен грандиозный план и большие мозги, но это не так. Оказывается, не нужна большая идея или много больших мозгов", — подытожила Меддоу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские СМИ высмеивают Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Путина назвали основной канал влияния Трампа на Россию из-за новых тарифов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MJbZCbBLqkk&t=373s&ab_channel=MSNBC
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