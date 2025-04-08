Трамп ввел пошлины США для всего мира ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике

Дональд Трамп в начале апреля объявил о новых тарифах США для более чем сотни стран и территорий. Из-за этого решения фондовые рынки США, ЕС, Китая и других стран испытали наибольшее падение со времени пандемии коронавируса. Однако оказывается, что Трамп мог ввести новые пошлины США благодаря эксперту по экономике, которого никогда не существовало.

Дональд Трамп. Фото: CNN

Журналистка MSNBC Рэйчел Мэддоу рассказала, откуда у Трампа появились идеи новой экономической стратегии США. В начале президентской кампании Трамп не имел команды экономических советников. Чтобы восполнить этот пробел, он обратился к своему зятю Джареду Кушнеру с просьбой найти человека, который мог бы сформулировать его взгляды на экономику, которые он видит в таких тезисах: "я должен выглядеть жестким", "Китай плохой".

Кушнер решил искать вдохновение на Amazon, где просматривал обложки книг с громкими названиями. Его внимание привлекла книга "Смерть от Китая" 2011 года. Ее автором был Питер Наварро – академик, который приобрел репутацию радикального критика китайской экономической экспансии.

Кушнер связался с Наварро, и тот согласился присоединиться к команде Трампа как экономический советник. Однако Рэйчел Мэддоу указывает, что странным оказался не только поиск экономического советника для Трампа, но и его идеи. Как выяснилось, Наварро, обосновывая свои взгляды на торговую политику, регулярно цитировал экономиста Рона Вара.

"Однажды Рон Вара написал в записке, что Трамп мог бы, цитирую, "победить тарифами". Проблема в том, что Рона Вара не существует. Он никогда не существовал. Эксперт по экономике, которого Питер Наварро активно цитировал — Рон Вара, вымышленный человек", — объяснила Меддоу.

Имя Рон Вара является анаграммой его собственной фамилии – Наварро. Несмотря на это, никто из окружения Трампа не поставил под сомнение его советы, и фейковые аргументы стали основанием для принятия решений на самом высоком уровне.

"Трудно представить себе, сколько вреда может нанести этот один человек. Я думаю, что еще труднее представить себе тот факт, что он может нанести ущерб такого масштаба с помощью такого маленького, крошечного количества мыслей. Вы думаете, что для того чтобы уничтожить экономику самой богатой нации на земле, нужен грандиозный план и большие мозги, но это не так. Оказывается, не нужна большая идея или много больших мозгов", — подытожила Меддоу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские СМИ высмеивают Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Путина назвали основной канал влияния Трампа на Россию из-за новых тарифов.