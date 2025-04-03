Трамп ввел тарифы против неожиданных территорий

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины против большинства стран мира. В частности, в этот список попали безлюдные острова Херд и Макдональд, близ Антарктиды, где живут пингвины, тюлени и морские птицы.

Трамп ввел пошлины на безлюдные острова

2 апреля Белый дом опубликовал список стран, попавших под экспортные тарифы США. В список также попали внешние территории Австралии – остров Херд и острова Макдональд, считающиеся одними из самых отдаленных мест на Земле. Кроме того, эти острова не заселены, а в последний раз люди их посещали 10 лет назад.

Тем не менее, администрация Трампа ввела экспортные пошлины на Херд и Макдональд в размере 10%. Такие же получила и Украина.

На ситуацию отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который заявил, что такой шаг Трампа показывает, что "ни одно место на Земле не безопасно".

Несмотря на безлюдность островов Херд и Макдональд, согласно данным Обсерватории экономической сложности, на территории есть рыбный промысел, однако нет зданий или человеческого жилья. Также данные Всемирного банка указывают, что в 2022 году США импортировали с этих островов продукции на 1,4 млн. долларов, а в импорте значится категория "машины и электричество".

Остров Херд и острова Макдональд – это небольшой необитаемый архипелаг, расположенный в южной части Индийского океана. Он состоит из двух основных островов – Херд и Макдональд, а также многочисленных мелких островков, скал и рифов. Архипелаг принадлежит Австралии.

Остров Херд имеет площадь 368 кв. км, около 80% которой покрыто снегом и льдом. В последний раз люди высаживались на остров около 10 лет назад. Остров Макдональд значительно меньше Херда, его площадь составляет лишь 2,5 кв. км. За всю историю люди высаживались на него всего дважды – в 1971 и 1980 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Белом доме разъяснили, почему Трамп не включил в список пошлин РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что у Трампа назвали сумму, которую получат США от введения новых пошлин.