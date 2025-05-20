Трамп выдал категоричное заявление о войне в Украине и набросился на Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в войну между Россией и Украиной, поскольку этот вопрос, по его убеждению, должен был остаться в компетенции Европы.

Фото: из открытых источников

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп раскритиковал решение предыдущей администрации относительно втягивания США в конфликт, назвав это "роковой ошибкой". По его словам, Вашингтон "слишком глубоко приобщился к проблеме, которая должна была быть решена европейскими странами".

"Это должно было быть европейское дело. Но нас втянули. И мы потратили гораздо больше средств, чем сам Европейский Союз", — отметил Трамп.

Политик также предупредил, что может оставить переговорный процесс, если придет к выводу, что не способен повлиять на ситуацию. В то же время, он заявил, что сейчас видит признаки заинтересованности со стороны российского лидера в завершении боевых действий.

"Если бы я считал, что Путин не намерен прекращать войну, я бы даже не начинал эти разговоры", — подчеркнул Трамп.

По его словам, в течение следующих 2-4 недель он сможет четко оценить, готова ли Украина к переговорам ради мира. Трамп также добавил, что президент Владимир Зеленский, как и он сам, стремится к завершению конфликта.

Ранее Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал обе беседы конструктивными, а переговоры с хозяином Кремля – "очень хорошими". Путин в свою очередь заявил, что Россия готова к началу мирного процесса и обсуждению меморандума по прекращению боевых действий, но для этого, по его словам, нужны компромиссы с обеих сторон.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что до его президентства Соединенные Штаты были "улыбкой". По словам Трампа, после победы на выборах в ноябре 2024 года ситуация изменилась и страну начали уважать.