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Трамп выдвинул Европе новое требование по Украине: подробности WP

Трамп пока не раскрыл подробностей своего плана, как заставить российского президента Владимира Путина завершить войну из-за переговоров

сегодня, 11:08
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Клименко Елена

Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал европейским странам увеличить их расходы на военную помощь Украине. Это решение, как отмечает The Washington Post, направлено на уменьшение финансовой нагрузки на Соединенные Штаты в контексте поддержки Украины в области безопасности.

Трамп выдвинул Европе новое требование по Украине: подробности WP

Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Трамп активно давит на европейские государства, призывая их увеличить свою помощь Украине. Одновременно он дает понять, что военная помощь от США — главного союзника Украины — сократится", — говорится в статье. 

Также отмечено, что Трамп пока не раскрыл подробностей своего плана, как заставить российского президента Владимира Путина завершить войну из-за переговоров.

Кроме того, Украина получит 1,1 млрд долларов от МВФ после одобрения нового транша. Это позволит общий объем финансирования по программе EFF в 2024 году достичь 5,4 миллиарда долларов, а общая сумма выплат составит 9,8 миллиарда долларов.

Также важным событием явилось распоряжение президента США Джо Байдена после массированных атак России на Украину на Рождество. Байден приказал Пентагону повысить уровень поддержки Украины и обеспечить дополнительные поставки оружия и техники.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь объявил об увеличении военной помощи от США, заявив, что новые поставки оружия помогут значительно снизить темп российских атак. Военный советник президента Украины также отметил, что каждая новая партия вооружения, которую Украина получает от партнеров, критически важна для укрепления оборонных возможностей и сохранения стратегической инициативы в условиях, когда война продолжается на нескольких фронтах.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Трамп уже забросил петлю на шею Путина и готовит первый указ, который приведет РФ к краху.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/26/ukraine-front-line-trump/
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