logo

BTC/USD

96996.26

ETH/USD

1832.38

LTC/USD

89.08

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп выдвинул Путину «неприемлемые» требования по установлению мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп выдвинул Путину «неприемлемые» требования по установлению мира в Украине

Трамп, несмотря ни на что, хочет спасти Путина от позора и впоследствии вести с ним бизнес

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин нашел слабое место Дональда Трампа и пытается навязать ему свои условия, говорит директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Трамп выдвинул Путину «неприемлемые» требования по установлению мира в Украине

Дональд Трамп

По его словам, речь идет не просто о диалоге, а о стремлении продемонстрировать, кто на самом деле "хозяин" в переговорах.

По словам эксперта, на каждую инициативу Трампа Путин отвечает собственным предложением, добавляя к нему новые требования. Такое поведение показывает попытку установить паритет, но на собственных условиях. И, к сожалению, Трамп, похоже, к этому прислушивается.

Среди ключевых пунктов вероятного "мирного соглашения" — признание аннексированного Крыма и фактического контроля России над временно оккупированными территориями. Но больше обеим сторонам, вероятно, импонирует перспектива отмены санкций и восстановления экономических связей. Именно ради этого, по мнению Сунгуровского, и ведется подготовка соглашения.

Эксперт убежден, что Трамп не оставляет своей идеи заключить "большое соглашение" с "другом Владимиром". Впрочем, как отмечает эксперт, подписание такого документа с политическим лузером не придает Трампу авторитета — большая сделка нуждается в большой фигуре. Именно поэтому Трамп заинтересован в сохранении политического статуса Путина с тем, чтобы легитимизировать будущий договор.

В то же время, говорит политолог, Трамп не желает выглядеть слабым, поэтому и включает в соглашение требования, неприемлемые для Кремля. Среди них – передача контроля над Запорожской АЭС Соединенным Штатам.

Как объясняет Сунгуровский, стратегия Трампа состоит в том, чтобы наладить прибыльное сотрудничество с Россией, выкачивая оттуда ресурсы. Но для этого необходимо снизить политические риски – то есть держать Москву "в узде". Путин в такой логике — удобный управляемый партнер. Именно поэтому Трамп объединяет пряники в виде уступок с плетьми — давлением, санкциями и требованиями.

Впрочем, эта стратегия может обернуться провалом. По словам эксперта, Трамп стремится сыграть главную роль в глобальном дипломатическом спектакле, однако не до конца понимает реалии ни России, ни Украины, ни Китая. И именно это может привести к серьезным ошибкам — возможно, даже роковым.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдепе сообщили, что США отказывают от роли посредника на переговорах между Украиной и РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/interview/viyna-v-ukrajini-trivatime-minimum-do-kincya-roku-rosiya-v-bilorusi-gotuye-noviy-nastup-sungurovskiy-10660523.html?_gl=1*qji9mc*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTc0NjE1OTQ5My4xMTk0LjAuMTc0NjE1OTUwMy41MC4wLjA.*
Теги:

Новости

Все новости