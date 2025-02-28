Трамп выгнал Зеленского, - BILD

Трамп выгнал Зеленского. Об этом пишет немецкое издание .

Дональд Трамп Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп отдал приказ Зеленскому покинуть помещение.

Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.

"Беспрецедентный спор заканчивается худшим из возможных результатов: Трамп выгоняет Зеленского, досрочно завершает встречу и продолжает унижать его на своей платформе Truth Social. Он говорит украинскому президенту: "Он может вернуться, когда будет готов к миру", — говорится в сообщении СМИ.

В результате этого запланированная совместная пресс-конференция не состоялась, а визит Зеленского в Вашингтон завершился раньше запланированного.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп после встречи заявил, что Зеленский "проявил неуважение к США ". Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".

"Удивительно, что получается из-за эмоций, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен МИР", — написал он.

"Он [Зеленский] сможет вернуться, когда будет готов к миру", — добавил Трамп.



Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский досрочно покидает Белый дом . Отмечается, что запланированная пресс-конференция Трампа и Зеленского упразднена. Белый дом подтвердил, что пресс-конференция Зеленского и Трампа упразднена, пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на CNN. Отмечается, что информацию подтвердил официальный представитель Белого дома. Украинская делегация вскоре покинет Белый дом.

