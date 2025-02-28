Трамп выгнал Зеленского, - BILD

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Лиля Воробьева
Трамп выгнал Зеленского. Об этом пишет немецкое издание .
Дональд Трамп Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп отдал приказ Зеленскому покинуть помещение.
Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.
В результате этого запланированная совместная пресс-конференция не состоялась, а визит Зеленского в Вашингтон завершился раньше запланированного.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп после встречи заявил, что Зеленский "проявил неуважение к США ". Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".
"Он [Зеленский] сможет вернуться, когда будет готов к миру", — добавил Трамп.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский досрочно покидает Белый дом . Отмечается, что запланированная пресс-конференция Трампа и Зеленского упразднена. Белый дом подтвердил, что пресс-конференция Зеленского и Трампа упразднена, пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на CNN. Отмечается, что информацию подтвердил официальный представитель Белого дома. Украинская делегация вскоре покинет Белый дом.
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