Трамп выгнал журналиста из Белого дома из-за одного слова

Президент США Дональд Трамп не впустил корреспондента Associated Press в Овальный кабинет, где он с Илоном Маском встречались с представителями СМИ. Причиной стало то, что агентство AP использует название "Мексиканский залив" вместо недавно измененного по решению Трампа названия "Американский залив".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Associated Press, Трамп запретил журналистам издания находиться в Белом доме, пока они не назовут в своих материалах залив между Мексикой и Кубой "Американским".

"Белый дом не допустил репортера Associated Press к мероприятию в Овальном кабинете во вторник после того, как требовал от информационного агентства изменить свой подход к Мексиканскому заливу, который президент Дональд Трамп приказал переименовать в Американский залив", — сообщает AP.

Кроме того, оказалось, что это был не единственный подобный случай того дня. Вечером другого корреспондента агентства попросили покинуть заседание в дипломатической приемной.

"Вызывает беспокойство то, что администрация Трампа накажет AP за ее независимую журналистику. Ограничение нашего доступа к Овальному кабинету на основе содержимого AP не только серьезно препятствует доступу общественности к независимым новостям, но и явно нарушает Первую поправку", — подчеркнула главная редактор Associated Pre s s.

Как объясняет AP, издание использует название "Мексиканский залив", ведь оно находится в употреблении уже более 400 лет.

Решение сменить название Мексиканского залива принял Дональд Трамп вскоре после того, как он снова вступил в должность президента США. Это встретило сильную оппозицию со стороны других стран, утверждавших, что это было одностороннее решение американского лидера. После указа Трампа название "Американский залив" начало появляться на картах, в частности в Google.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США подали законопроект о переименовании Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что Трамп хочет сменить название самой высокой горы США.