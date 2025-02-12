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Трамп выгнал журналиста из Белого дома из-за одного слова

Дональд Трамп запретил журналисту быть в Белом доме, потому что тот не хочет назвать Мексиканский залив "Американским".

сегодня, 13:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп не впустил корреспондента Associated Press в Овальный кабинет, где он с Илоном Маском встречались с представителями СМИ. Причиной стало то, что агентство AP использует название "Мексиканский залив" вместо недавно измененного по решению Трампа названия "Американский залив".

Трамп выгнал журналиста из Белого дома из-за одного слова

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Associated Press, Трамп запретил журналистам издания находиться в Белом доме, пока они не назовут в своих материалах залив между Мексикой и Кубой "Американским".

"Белый дом не допустил репортера Associated Press к мероприятию в Овальном кабинете во вторник после того, как требовал от информационного агентства изменить свой подход к Мексиканскому заливу, который президент Дональд Трамп приказал переименовать в Американский залив", — сообщает AP.

Кроме того, оказалось, что это был не единственный подобный случай того дня. Вечером другого корреспондента агентства попросили покинуть заседание в дипломатической приемной.

"Вызывает беспокойство то, что администрация Трампа накажет AP за ее независимую журналистику. Ограничение нашего доступа к Овальному кабинету на основе содержимого AP не только серьезно препятствует доступу общественности к независимым новостям, но и явно нарушает Первую поправку", — подчеркнула главная редактор Associated Press.

Как объясняет AP, издание использует название "Мексиканский залив", ведь оно находится в употреблении уже более 400 лет.

Решение сменить название Мексиканского залива принял Дональд Трамп вскоре после того, как он снова вступил в должность президента США. Это встретило сильную оппозицию со стороны других стран, утверждавших, что это было одностороннее решение американского лидера. После указа Трампа название "Американский залив" начало появляться на картах, в частности в Google.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США подали законопроект о переименовании Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что Трамп хочет сменить название самой высокой горы США.



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Источник: https://www.ap.org/the-definitive-source/announcements/ap-statement-on-oval-office-access/
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