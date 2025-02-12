Трамп выгнал журналиста из Белого дома из-за одного слова

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп не впустил корреспондента Associated Press в Овальный кабинет, где он с Илоном Маском встречались с представителями СМИ. Причиной стало то, что агентство AP использует название "Мексиканский залив" вместо недавно измененного по решению Трампа названия "Американский залив".
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Как сообщает Associated Press, Трамп запретил журналистам издания находиться в Белом доме, пока они не назовут в своих материалах залив между Мексикой и Кубой "Американским".
Кроме того, оказалось, что это был не единственный подобный случай того дня. Вечером другого корреспондента агентства попросили покинуть заседание в дипломатической приемной.
Как объясняет AP, издание использует название "Мексиканский залив", ведь оно находится в употреблении уже более 400 лет.
Решение сменить название Мексиканского залива принял Дональд Трамп вскоре после того, как он снова вступил в должность президента США. Это встретило сильную оппозицию со стороны других стран, утверждавших, что это было одностороннее решение американского лидера. После указа Трампа название "Американский залив" начало появляться на картах, в частности в Google.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США подали законопроект о переименовании Гренландии.
Также "Комментарии" писали, что Трамп хочет сменить название самой высокой горы США.
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