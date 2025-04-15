Трамп выкручивает Украине руки: стало известно, какое соглашение хочет получить от Киева

Американский президент Дональд Трамп подгоняет Киев к подписанию пресловутого кабального соглашения о добыче полезных ископаемых, угрожает ввести санкции в отношении чиновников из окружения Владимира Зеленского, отметил политический обозреватель Ростислав Демчук.

Дональд Трамп

"Все это давление и бред седого мерина о том, кто начал войну, происходит на фоне того, что Китай прекратил экспорт в США редкоземельных металлов и минералов", — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание на информацию от издания New York Times о том, что загрузка контейнеров на контейнеровозы была прекращена во всех китайских портах, пока Пекин разрабатывает новую систему регулирования, которая может перекрыть продажу компонентов отдельным компаниям, в том числе американским военным подрядчикам.

При этом известно, что от китайских поставок критически зависят автомобильная и аэрокосмическая промышленность, компании по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру. В частности, магниты используются для сбора множества видов техники – от автомобилей и беспилотников до роботов и ракет.

В начале апреля Трамп заявил о введении торговых пошлин в отношении 211 стран и территорий. Через несколько суток пошлины и тарифы были отложены на 90 дней, однако для Китая тарифы сохранились. Их размер сначала составил 20%, но затем в несколько этапов были повышены до 145%. Пекин ввел обратные пошлины и тарифы против американских товаров, установив их на уровне 125%.

Также 4 апреля правительство КНР ввело режим экспортного контроля в отношении семи редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий).

Как говорит Демчук, речь не идет о прямом запрете, однако решение предусматривает, что китайские власти будут тщательно контролировать любые поставки этих металлов за границу, в том числе оценивать, кто и зачем их покупает. До этого Пекин вводил аналогичные ограничения по другим критически важным ресурсам — галлию, германию, графиту и сурьме. Как писал Bloomberg, это может дестабилизировать мировую поставку ключевых минералов для производства высокотехнологичных товаров.

Китай является мировым лидером в добыче и переработке редкоземельных металлов. По оценке Геологической службы США, на Китай приходится около 70% мирового производства редкоземельных металлов.

"США зависит от китайских поставок. На этом фоне Трамп добивается соглашения с Украиной о доступе американских компаний к запасам редкоземельных металлов в Украине. Россия также предлагает США начать их общую добычу не только на российской территории, но и на оккупированных землях Украины. Вот такие вот в мире грустные времена наступили", — подытожил Демчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США не против того, чтобы РФ взяла в Украине под контроль 5 регионов.



