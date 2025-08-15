logo

Трамп вылетел на Аляску: появились новые подробности, как он будет встречать Путина (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Трамп вылетел на Аляску: появились новые подробности, как он будет встречать Путина (ВИДЕО)

Трамп прибудет на Аляску первым

15 августа 2025, 16:36
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Дональд Трамп вылетел: борт американского президента поднялся в небо с авиабазы Эндрюс и взял курс на Аляску, где состоится встреча с Владимиром Путиным.

Трамп вылетел на Аляску: появились новые подробности, как он будет встречать Путина (ВИДЕО)

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп держит курс на Аляску для встречи с Путиным, подтвердили и местные в Аляске.

"Трамп прибудет на Аляску первым и лично будет встречать президента Путина" — губернатор штата.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США лично поздравит российского коллегу по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон, для него расстелит красную дорожку, сообщает NBC. Трамп проявит высшее уважение и примет Путина со всеми почестями, уточнил телеканал со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.

Также "Комментарии" писали о том, что первая с 2019 года личная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным вызывает обеспокоенность экспертов по поводу возможных последствий для Украины.

Как сообщил "Телеграфу" бывший советник президента США по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон, глава Кремля уже делает шаги по установлению контроля над форматом переговоров. По его словам, Путин стремится не только обсуждать двусторонние отношения, но и начать более широкий стратегический диалог с США, включая вопросы ядерного оружия, НАТО и расположение военных сил в Европе.

Болтон отметил, что российский президент может использовать предложение режима прекращения огня как выгодную тактику, что фактически закрепит новую линию разграничения между Украиной и Россией. Он сравнил это с демилитаризованной зоной, которая после 1953 года стала долгосрочной границей Северной и Южной Кореи.



