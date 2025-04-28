Трамп выразил свое разочарование относительно Путина: что заявил в этот раз

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенность относительно намерений Путина прекратить войну. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп выразил свое разочарование относительно российского диктатора Владимира Путина из-за ракетного удара по Киеву и заявил, что его теперь покинула уверенность, относится ли российский лидер серьезно к вопросу прекращения войны.

"Я думаю, что встреча прошла хорошо. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое узнаем. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России", – сказал Трамп, уезжая из Нью-Джерси.

По его словам, Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", – сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что уже есть основа для соглашения. Поэтому больше нет преград для подписания важного документа и прекращения войны, что вернет к обыденной жизни миллионы людей.

Комментируя свою 15-минутную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп отметил, что украинский президент стремится сделать все возможное для своей страны.

"Это была замечательная встреча. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Он упорно работает. Что произойдет дальше – увидим. Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорил это с самого начала", – отметил Трамп.

При этом президент США считает, что Зеленский стал "спокойнее" и более заинтересованным в достижении мирного соглашения.

Трамп в частности заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

"Я думаю, это так", – сказал Трамп.

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