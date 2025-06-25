Трамп высказался о встрече с Зеленским: как назвал президента Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на саммите НАТО в Гааге у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, Зеленский "хороший парень".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Дональд Трамп в кулуарах саммита НАТО в Гааге сделал несколько заявлений, в частности, подтвердил встречу с Владимиром Зеленским.

"Зеленский – хороший парень, я встречусь с ним сегодня... Думаю, мы обсудим Украину", — сказал Трамп.

Также Трамп упомянул о Путине. По словам президента США, они разговаривали с российским диктатором по Ирану, и Путин в этой ситуации был "очень любезен".

"Он предложил помощь по Ирану. Я сказал: окажите мне услугу, мне нужна помощь по России", — ответил Трамп, который подобное заявление повторял ранее.

Напомним, что Зеленский и Трамп должны были встретиться в начале июня на саммите "Группы семи" в Канаде, однако президент США досрочно покинул международную встречу.

Кроме Трампа, у Владимира Зеленского запланированы встречи с другими лидерами НАТО, в частности с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Также ожидается, что у президента будет встреча в формате группы Е5, представляющих Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский спрогнозировал нападение России на НАТО пять лет спустя. По словам президента, сейчас Украина откладывает атаку Путина.

Также "Комментарии" писали, что госсекретарь США назвал единственную причину, почему Трамп не принимает санкции против России.