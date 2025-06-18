Трамп высмеял Путина: какое предложение предложил Кремль

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ему посредничать в переговорах на Ближнем Востоке. В ответ Трамп якобы призвал сначала закончить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналистами вблизи Белого дома рассказал о новых деталях переговоров с Владимиром Путиным. По словам президента США, российский диктатор хотел посредничать в конфликте между Ираном и Израилем. Однако получил отказ от Трампа.

"Я вот вчера с ним говорил, и он предложил помочь быть посредником. Я ему ответил: "Сделай мне услугу – будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, ладно?". Я сказал: "Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться впоследствии". Но, думаю, там тоже все устроится и нам с этим удастся разобраться. Хотя погибло очень много людей", – сказал Трамп.

Отметим, что, несмотря на заявления Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным, в последний раз лидеры США и РФ говорили по телефону 14 июня. Тогда Путин позвонил по телефону Трампу и поздравил его с днем рождения. Президент США рассказывал, что глава Кремля "открыт" к посредничеству.

Президент Франции Эмманюэль Макрон критически отреагировал на идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном. Подобным образом высказался также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на обстрел Украины 17 июня, когда Россия массированно атаковала Киев. Как оказалось, президент США ничего не знал о российских ударах по Украине.