Трамп высмеял Вэнса: подробности курьеза в Белом доме

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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином отвлекся на носки вице-президента Джей Ди Вэнса. Президент посмеялся над носками Вэнса и сказал, что они ему нравятся.
Трамп посмеялся над Вэнсом. Фото из открытых источников
Дональд Трамп говорил об инфляции в США и ее спаде за последние дни. Затем американский президент добавил, что должен говорить об инфляции, однако обратил внимание на носки Вэнса, отметив, что они ему нравятся.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.
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