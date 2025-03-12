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Трамп высмеял Вэнса: подробности курьеза в Белом доме

Американский президент высмеял носки вице-президента

12 марта 2025, 20:55 comments1145
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином отвлекся на носки вице-президента Джей Ди Вэнса. Президент посмеялся над носками Вэнса и сказал, что они ему нравятся.

Трамп высмеял Вэнса: подробности курьеза в Белом доме

Трамп посмеялся над Вэнсом. Фото из открытых источников

Дональд Трамп говорил об инфляции в США и ее спаде за последние дни. Затем американский президент добавил, что должен говорить об инфляции, однако обратил внимание на носки Вэнса, отметив, что они ему нравятся.

"Кстати, я должен говорить об инфляции. Мне нравятся эти носки, что с этими носками? Я стараюсь оставаться сосредоточенным, но я очень поражен носками вице-президента", — сказал Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jEzyIJtwIug
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