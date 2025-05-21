Трамп высмеял визит Зеленского в Южную Африку (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп неудачно пошутил о визите украинского президента Владимира Зеленского в Южную Африку. Якобы в тот день он ему звонил по телефону. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Южной Африки.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

На видео видно, что произнося это Трамп смеется.

"Я позвонил Зеленскому, они сказали: "Он в Южной Африке". Я сказал: "Что, черт возьми, он делает в Южной Африке?" , — Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп внезапно изменил свой план по прекращению огня в Украине. Президент США Дональд Трамп, после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отказался от своих предварительных требований по немедленному прекращению огня в Украине. Более того, США не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

"Россия и Украина должны сами найти разрешение конфликта", — заявил Трамп.

По информации издания, неожиданное решение Трампа, кроме влияния на ситуацию с войной в Украине, также стало "серьезным ударом" по канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Недавно Мерц выдвинул ультиматум Кремлю, пригрозив, что Германия вместе с США расширит санкции против РФ.

"Однако теперь оказалось, что поддержки от Вашингтона не будет – Мерц и другие европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и Дональда Туска, остались без союзника", – отмечается в материале.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне. В ходе беседы с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что считает победу России в войне вероятной. Об этом сообщает Bloomberg.



По информации источников, Трамп даже повторил некоторые нарративы Кремля. В то же время, как подчеркивает издание, ситуация в поле боя демонстрирует совсем другую картину.