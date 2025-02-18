Трамп выставил Украину на торги между ЕС и Россией: чего следует ожидать

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, на самом деле, был не об Украине, а о том, как ЕС будет сосуществовать с США, отметил политолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп
При этом он подчеркнул, что во Франции не принималось никаких решений, потому что их просто не существует. Впрочем, по его словам, Европа понимает, что Трамп им предлагает соглашение – отрыв от КНР; перенесение части технологий в США и резкое увеличение расходов на безопасность и Украина проходит по этой статье.
Он считает, что в Европе просто не понимают, что с этим делать. Впрочем, Денисенко уверен, что в ЕС согласятся выполнить большую часть требований Трампа.
Что касается переговоров России и США в Эр-Рияде, то это, по мнению Денисенко, намек россиянам: вы можете быть включены в определенные мировые игры, начиная от решения вопроса Ирана до более глобальных вопросов в Африке.
В то же время уже сейчас ясно, что Трампу нужна слабая Россия, которая продолжает пугать Европу;
При этом он подчеркивает, что стартовые переговорные условия Украины не лучшие, так как в пакете вопросов безопасности и территориальных, как ровный, стоит избирательный вопрос. Плюс, на старте у Украины не лучшие отношения с командой Трампа, добавил эксперт.
Денисенко напомнил о красных линиях, на которые категорически не должна соглашаться Украина, среди них нейтральный статус, уменьшение численности ВСУ, сокращение ВПК. Плюс никто не должен признавать аннексированные территории русскими. Также, говорит Денисенко, у Украины должна быть подписан план на 5-7 лет о поставках определенной номенклатуры вооружения;
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин назвал Трампу цену примирения.
Новости