logo

BTC/USD

95694.16

ETH/USD

2696.38

LTC/USD

123.43

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп выставил Украину на торги между ЕС и Россией: чего следует ожидать
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп выставил Украину на торги между ЕС и Россией: чего следует ожидать

Переговорные позиции Украины и отношения с командой Трампа сейчас не лучшие

сегодня, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, на самом деле, был не об Украине, а о том, как ЕС будет сосуществовать с США, отметил политолог Вадим Денисенко.

Трамп выставил Украину на торги между ЕС и Россией: чего следует ожидать

Дональд Трамп

При этом он подчеркнул, что во Франции не принималось никаких решений, потому что их просто не существует. Впрочем, по его словам, Европа понимает, что Трамп им предлагает соглашение – отрыв от КНР; перенесение части технологий в США и резкое увеличение расходов на безопасность и Украина проходит по этой статье.

"Трамп держит Россию, как пугало, но потом оставит часть своих войск в Европе и не развалит НАТО. Проще говоря: не выход из НАТО – это его пряник", – говорит Денисенко.

Он считает, что в Европе просто не понимают, что с этим делать. Впрочем, Денисенко уверен, что в ЕС согласятся выполнить большую часть требований Трампа.

"Но о чем мы должны помнить: украинский вопрос может быть выставлен на торги. Сейчас европейцам выгодно иметь нас в периметре своей безопасности. Да, я думаю, так будет и дальше, но мы, повторюсь, элемент их торгов с США, а не единственный, хоть и важный вопрос", — отметил политолог.

Что касается переговоров России и США в Эр-Рияде, то это, по мнению Денисенко, намек россиянам: вы можете быть включены в определенные мировые игры, начиная от решения вопроса Ирана до более глобальных вопросов в Африке.

В то же время уже сейчас ясно, что Трампу нужна слабая Россия, которая продолжает пугать Европу;

Россия, которая потеряет полностью энергетический рынок ЕС и, похоже, может потерять большую долю нефтяного рынка Индии и, возможно, даже Китая. Россия, которая умерит свои аппетиты в КНДР. Пряником, повторюсь, станет символическое включение в определенные мировые процессы и статус "Европа нас боится", – говорит Денисенко.

При этом он подчеркивает, что стартовые переговорные условия Украины не лучшие, так как в пакете вопросов безопасности и территориальных, как ровный, стоит избирательный вопрос. Плюс, на старте у Украины не лучшие отношения с командой Трампа, добавил эксперт.

Денисенко напомнил о красных линиях, на которые категорически не должна соглашаться Украина, среди них нейтральный статус, уменьшение численности ВСУ, сокращение ВПК. Плюс никто не должен признавать аннексированные территории русскими. Также, говорит Денисенко, у Украины должна быть подписан план на 5-7 лет о поставках определенной номенклатуры вооружения;

"Все остальное, и особенно миротворцы – это антураж. А относительно заявлений Лаврова и Небензи о том, что мы должны выйти из Херсона и Запорожья – не рефлексируйте. Этого не будет. Что точно будет, так исходя из нашей слабой переговорной позиции сейчас, россияне попытаются срывать первый раунд переговоров нашими руками. Это главная угроза нынешних переговоров", – подчеркнул Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин назвал Трампу цену примирения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0FqmALp1eahgjKxLU6wQUZi7RxW7qePQzzdUk4beVnsVzR1XnpM1KPqwaZce65fbhl
Теги:

Новости

Все новости