Трамп выставил Украину на торги между ЕС и Россией: чего следует ожидать

Экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, на самом деле, был не об Украине, а о том, как ЕС будет сосуществовать с США, отметил политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп

При этом он подчеркнул, что во Франции не принималось никаких решений, потому что их просто не существует. Впрочем, по его словам, Европа понимает, что Трамп им предлагает соглашение – отрыв от КНР; перенесение части технологий в США и резкое увеличение расходов на безопасность и Украина проходит по этой статье.

"Трамп держит Россию, как пугало, но потом оставит часть своих войск в Европе и не развалит НАТО. Проще говоря: не выход из НАТО – это его пряник", – говорит Денисенко.

Он считает, что в Европе просто не понимают, что с этим делать. Впрочем, Денисенко уверен, что в ЕС согласятся выполнить большую часть требований Трампа.

"Но о чем мы должны помнить: украинский вопрос может быть выставлен на торги. Сейчас европейцам выгодно иметь нас в периметре своей безопасности. Да, я думаю, так будет и дальше, но мы, повторюсь, элемент их торгов с США, а не единственный, хоть и важный вопрос", — отметил политолог.

Что касается переговоров России и США в Эр-Рияде, то это, по мнению Денисенко, намек россиянам: вы можете быть включены в определенные мировые игры, начиная от решения вопроса Ирана до более глобальных вопросов в Африке.

В то же время уже сейчас ясно, что Трампу нужна слабая Россия, которая продолжает пугать Европу;

Россия, которая потеряет полностью энергетический рынок ЕС и, похоже, может потерять большую долю нефтяного рынка Индии и, возможно, даже Китая. Россия, которая умерит свои аппетиты в КНДР. Пряником, повторюсь, станет символическое включение в определенные мировые процессы и статус "Европа нас боится", – говорит Денисенко.

При этом он подчеркивает, что стартовые переговорные условия Украины не лучшие, так как в пакете вопросов безопасности и территориальных, как ровный, стоит избирательный вопрос. Плюс, на старте у Украины не лучшие отношения с командой Трампа, добавил эксперт.

Денисенко напомнил о красных линиях, на которые категорически не должна соглашаться Украина, среди них нейтральный статус, уменьшение численности ВСУ, сокращение ВПК. Плюс никто не должен признавать аннексированные территории русскими. Также, говорит Денисенко, у Украины должна быть подписан план на 5-7 лет о поставках определенной номенклатуры вооружения;

"Все остальное, и особенно миротворцы – это антураж. А относительно заявлений Лаврова и Небензи о том, что мы должны выйти из Херсона и Запорожья – не рефлексируйте. Этого не будет. Что точно будет, так исходя из нашей слабой переговорной позиции сейчас, россияне попытаются срывать первый раунд переговоров нашими руками. Это главная угроза нынешних переговоров", – подчеркнул Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин назвал Трампу цену примирения.



