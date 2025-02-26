Трамп выставил видео «будущего сектора Газа» с обнаженными политиками и Маском

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Президент США Дональд Трамп поделился в своих социальных сетях видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, в котором продемонстрировал свое видение будущего Сектора Газа. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Instagram Трампа.

В начале ролика показаны кадры разрушений в Секторе Газы, который получил значительные повреждения в результате военной операции Израиля, проведенной в ответ на нападение боевиков ХАМАС 7 октября. На экране появляется надпись: Газа 2025... Что дальше?

Далее в видео показана трансформация региона: экзотические пляжи, высокие небоскребы, роскошные яхты и празднующие люди. С неба сыплются деньги, мужчина, похожий на Илона Маска, ест пиццу и хлеб, бородатые мужчины танцуют в прозрачных юбках, а ребенок держит в руках огромный золотой шар в форме головы Трампа.

Кроме того, ролик демонстрирует сцену, где Трамп танцует в ночном клубе рядом с легко одетой женщиной, в то время как якобы Илон Маск разбрасывает деньги. На горизонте возвышается здание с надписью "Трамп-Газа", на полках магазинов продаются золотые сувениры с символикой Трампа, а посреди площади стоит массивная золотая статуя экспрезидента США.

В конце видео Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдыхают у бассейна без одежды.

Фоном для ролика служит танцевальная композиция с текстом: "Дональд Трамп уволит вас, принеся жизнь для всех, больше никаких туннелей, никакого страха, "Трамп-Газа" наконец-то здесь".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что китайские интернет-магазины предлагают "топить" Трампа в унитазе, чтобы снять стресс. На популярной китайской интернет-платформе розничной торговли AliExpress появились ершики для мытья унитаза в виде президента США Дональда Трампа. Его предлагают использовать для снятия стресса и топить в унитазе.

Предприимчивые продавцы решили воспользоваться популярностью Дональда Трампа и выставили в интернет-магазине AliExpress туалетные щетки в виде президента США. Цена за ершик для мытья унитаза в виде Трампа в китайском интернет-магазине стоит около 3 долларов (примерно 125 гривен).



