Трамп выступил с громким заявлением о легитимности Зеленского: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания российских чиновников не оказывают никакого влияния на международную поддержку Украины и отношение к ее руководству. Такую позицию глава Белого дома озвучил во время заседания правительства в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Фото: из открытых источников

Накануне Лавров сообщил, что Москва вроде бы не рассматривает подписание мирного соглашения с Владимиром Зеленским, поскольку считает его "нелегитимным". В ответ на это Трамп заявил, что подобные заявления не заслуживают внимания.

"Это просто показательные выступления. Все этим занимаются. Это политический театр, и не стоит к этому относиться серьезно", — подчеркнул американский президент.

Он отметил, что Вашингтон не реагирует на подобные месседжи, распространяемые со стороны России, и продолжает поддерживать Украину в ее сопротивлении агрессии.

Трамп также подчеркнул, что не получал никаких официальных сигналов от Кремля по поводу "нелегитимности" украинского президента. Он добавил, что подобные заявления являются частью российской информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины на международной арене.

Во время той же правительственной встречи Трамп также подчеркнул мощь американского оборонного сектора, заявив, что США снабжают лучшее в мире оружие. По его словам, американские производители уже активно выполняют заказы со стороны НАТО, в частности, для нужд украинских военных.

