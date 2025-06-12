Трамп выступил с резким заявлением о РФ и Украине: что "разочаровало" президента США

Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование из-за того, что Россия и Украина до сих пор не смогли заключить мирное соглашение. Во время недавнего разговора с журналистами он подчеркнул, что, по его мнению, стороны имели возможность договориться, но этот шанс был упущен.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Меня неприятно поражает позиция России, но также и Украины, поскольку, по-моему, договоренность могла бы быть достигнута уже давно", — отметил Трамп.

Он обратил внимание на катастрофические человеческие потери с обеих сторон. По словам политика, суммарные еженедельные потери среди украинских и российских сил могут достигать 5-6 тысяч человек. Это преимущественно военные, но также и гражданское население, погибающее под ракетными обстрелами.

"Представьте, что вы живете в многоэтажке и каждый вечер рискуете быть уничтожены ракетным ударом. Это ужасная реальность, которую трудно представить людям за пределами зоны боевых действий", — добавил президент.

Трамп также подчеркнул, что под его руководством Соединенные Штаты добились заметного прогресса в урегулировании конфликтов в Израиле, а также в отношениях с Индией и Пакистаном. По его словам, полномасштабная война в Украине не началась бы, будь он на должности.

Между тем, официальный Вашингтон все реже выступает посредником между Киевом и Москвой. США снизили свою активность в разрешении конфликта, особенно после того, как Россия отказалась от временного прекращения огня, даже без дополнительных условий.

К тому же госсекретарь Марк Рубио отметил, что США не готовы усиливать санкционное давление на Россию, опасаясь выхода Москвы из каких-либо переговоров.

Портал "Комментарии" уже писал, что американский политик и бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа, Джон Болтон, во время эфира КИЕВ24 рассказал об отношении действующего президента США к Владимиру Путину.