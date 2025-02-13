Трамп вывел Путина из международной изоляции: какую еще услугу для него оказал

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп вывел кремлевского диктатора Владимира Путина из международной изоляции, считает политолог Андрей Смолий.
Владимир Путин
Де-факто, убежден Смолий, система координат, в которой жил мир в последние 70-80 лет окончательно разрушена. Сначала ее разрушал Путин, теперь это делает Трамп.
При этом политолог обратил внимание на то, что после разговора с Путиным Трамп повторил все российские нарративы.
Поэтому, по его словам, даже если подход Трампа даст временный эффект эфемерного мира, то дальнейшие события могут привести к еще более катастрофическим последствиям, причем – по всему миру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поговорил телефоном с Путиным и Зеленским и выступил с резонансными заявлениями. По мнению экспертов, американский президент ради того, чтобы оторвать РФ от Китая, готов исполнить все мечты кремлевского диктатора, и они касаются не только Украины.
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