Трамп вывел Путина из международной изоляции: какую еще услугу для него оказал

Американский президент Дональд Трамп вывел кремлевского диктатора Владимира Путина из международной изоляции, считает политолог Андрей Смолий.

Владимир Путин

"Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу – Путина. Вывел его на цивилизованную арену. Вернул к жизни того, кто развязал самые кровавые бойни новой эпохи и века. Однако это не интересует Трампа. Его интересует собственный пиар и триумф", – отмечает эксперт.

Де-факто, убежден Смолий, система координат, в которой жил мир в последние 70-80 лет окончательно разрушена. Сначала ее разрушал Путин, теперь это делает Трамп.

При этом политолог обратил внимание на то, что после разговора с Путиным Трамп повторил все российские нарративы.

"Путин повторил Трампу все свои нарративы о "первопричинах" войны. А я напомню, что главной причиной является существование украинцев и Украины. А дальше… вы знаете о "стамбульских" требованиях террориста №1. Так или иначе, вряд ли это все приблизит мир в мире. Разве что умиротворит агрессора типа 1937-1938 годов ХХ века в Европе", — подчеркнул Смолий.

Поэтому, по его словам, даже если подход Трампа даст временный эффект эфемерного мира, то дальнейшие события могут привести к еще более катастрофическим последствиям, причем – по всему миру.

"Пристегиваемся. Мир все больше скатывается в трясину", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поговорил телефоном с Путиным и Зеленским и выступил с резонансными заявлениями. По мнению экспертов, американский президент ради того, чтобы оторвать РФ от Китая, готов исполнить все мечты кремлевского диктатора, и они касаются не только Украины.



