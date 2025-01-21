Трамп взял на вооружение высказывания Сталина: что теперь ждет мир

Две "бомбы", благодаря которым останется в истории инаугурация Трампа – это шляпка Мелании и обкуренный бизнесмен Илон Маск, говорит политолог Владимир Фесенко. По его словам, сам главный персонаж этой церемонии – Дональд Трамп, ставший 47-м Президентом США – остался лишь на третьем месте.

Дональд Трамп

"Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся почти как Терминатор. Судя по его речи, он и собирается быть терминатором, в политическом смысле, конечно. Правда, одновременно он намерен быть и миротворцем, прекратить все войны в мире. Дай бог, чтобы ему удалось прекратить хотя бы русскую войну против Украины. И желательно не за наш счет", – подчеркнул политолог.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в Украине скорбят о том, что Трамп не упомянул нашу страну в своей речи. По его словам, это может быть даже к лучшему.

"Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи. А кто-то уже хочет, чтобы Трамп сделал Америку большой где-то на Марсе. Тем более что для Трампа это уже новый яркий лозунг – "на Марс!" Илон Маск, похоже, уже туда улетает каким-то своим тайным способом. На инаугурации это было очень заметно", – подчеркнул Фесенко.

При этом он убежден, что инаугурационная речь Трампа вряд ли останется в истории. Впрочем, по его мнению, свои приоритеты в речи президент США все же выразил.

"В Штатах очевидно запланирована консервативно-популистская контрреволюция. Не знаю, слышал ли когда-то Дональд Трамп высказывания Сталина — "жить стало лучше, жить стало веселее" (на языке оригинала). Жить лучше Трамп американцам уже пообещал. Как у него с этим получится – увидим. Но точно при президентстве Трампа станет веселее (что показала и его инаугурация). Вот только весело будет не всем", – добавил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелания Трамп для инаугурации следующего срока своего мужа выбрала элегантную шляпу с огромными полями. Именно из-за этой шляпы Дональд Трамп не смог дотянуться до жены при попытке поцеловать ее на инаугурации.



