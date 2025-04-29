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Трамп яростно отреагировал на результаты опросов о падении его рейтинга

Трамп критикует результаты опросов, показывающих снижение рейтинга президента США.

сегодня, 10:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп назвал результаты опросов по падению его рейтингов "фейковыми". По его словам, США переживают прекрасные времена, "лучшие, чем когда-либо раньше".

Трамп яростно отреагировал на результаты опросов о падении его рейтинга

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп написал критическую реакцию в Truth Social на падение собственного рейтинга, назвав опросы и СМИ "фейками", а также часть текста написал заглавными буквами.

"Опрос по фейковым новостям, как и сами новости, ФЕЙКОВЫЕ! У нас дела ОТЛИЧНЫЕ, лучше, чем когда-либо раньше", — отреагировал Трамп.

Это уже вторая реакция Трампа на падение его рейтингов с приближением к 100 дням президентства, которые должны пройти 30 апреля. Днем ранее Трамп заявил, что в США больше нет "свободной и справедливой прессы" По его словам, СМИ пишут "плохие истории" и "мошенничают на опросах".

Согласно опросу авторитетного аналитического центра Pew Research Center, рейтинг одобрения Трампа после первых 100 дней президентства упал на 7 процентных пунктов и составляет 40%. Сходные результаты демонстрируют и другие исследования. CNN оценивает уровень поддержки Трампа на уровне 41%, а опрос Economist/YouGov – 43%.

Эти показатели свидетельствуют, что Трамп за первые 100 дней имеет самый низкий рейтинг одобрения среди всех президентов США за последние 20 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советники Трампа выработали специальное правило из-за того, что президент "говорит много бреда".

Также "Комментарии" писали, что Трамп издал свою версию, почему началась война в Украине. Она похожа на нарративы, активно продвигаемые Кремлем через свою российскую пропаганду.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114419185611217033
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