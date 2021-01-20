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Трамп за час до инаугурации Байдена продал ОАЭ полсотни F-35, - СМИ

Администрация Трампа обещала ОАЭ шанс на контракт на новейшие истребители F-35 после согласия Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем

20 января 2021, 23:55
Автор:

Ольга Чародий

За  несколько часов  до инаугурации Джо Байдена, уже  бывший  глава овального кабинета Дональд Трамп не смог просто уйти.

Трамп за час до инаугурации Байдена продал ОАЭ полсотни F-35, - СМИ

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как пишет  издание Reuters со ссылкой на свои источники, экс-президент успел подписать договор о  продаже полсотни американских истребителей F-35 ОАЭ.

Заключенное соглашение дало ОАЭ шанс принять согласованный график поставок и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявку на покупку.

Несмотря на то, что соглашение подписано, уже новый действующий  президент Америки может пересмотреть соглашение и условия сделки.

Переговоры должны были закончиться еще месяц назад, но как пишет издание,  из-за непонятной сложившийся ситуации после выборов, переговоры затянулись до середины января.

Отмечается, что окончательная дата поставок в ОАЭ реактивных истребителей F-35 не была подтверждена, но изначально планировалось, что это произойдет в 2027 году.

Как пишет Reuters, администрация Трампа обещала ОАЭ шанс на контракт на новейшие истребители F-35 после согласия Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем.

 Напомним, Польша заключила с США соглашение о поставках истребителей F-35. Соответствущий документ был подписан руководством страны. Церемония подписания прошла в присутствии президента Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака. Польские власти намерены приобрести 32 боевых машины стоимостью 87 млн долларов каждая. Таким образом, общая стоимость контракта составит 4,6 млрд долларов. 

Первые поставки самолетов запланированы на 2026 год, однако обучать польских пилотов начнут в США с 2024 года. В ходе церемонии польский президент отметил, что такая сделка стала возможной благодаря членству государства в НАТО.



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Источник: https://www.reuters.com/article/usa-emirates-f35-int-idUSKBN29P2C0
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