США
Трамп за четыре дня потерпел тотальное фиаско в Украине: на Западе раскрыли причину

Провал дипломатических сдвигов частично связан с кардинально разными подходами к ведению переговоров, которые демонстрируют Путин и Трамп.

22 августа 2025, 08:50 comments1843
Автор:
Клименко Елена

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что якобы ему удалось быстро приблизить заключение мирного соглашения по войне в Украине. Однако уже в четверг он сменил риторику, подчеркнув, что без новых ударов по территории России у Киева нет шансов на победу. По данным The Wall Street Journal, такой резкий поворот демонстрирует снижение оптимизма по поводу инициатив Трампа по прекращению войны.

Трамп за четыре дня потерпел тотальное фиаско в Украине: на Западе раскрыли причину

Дональд Трамп. Фото: СNN

Надежды президента на организацию трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским оказались тщетными. Резервный вариант – личная встреча лидеров Украины и России – также не получил поддержки. Более того, идея ввести миротворцев с Запада в случае заключения соглашения была отвергнута Кремлем.

WSJ отмечает, что частичный провал дипломатических усилий объясняется "контрастом в стилях переговоров" между Трампом и Путиным.

"Президент США, как отмечают его бывшие советники, действует по большей части интуитивно и полагается на личные отношения. Путин же известен системным подходом и полным отсутствием эмоциональности. Трамп хочет быстро остановить войну... Путин же играет в долгую игру, надеясь укрепить позиции России на поле боя даже по цене тысяч человеческих."

Аналитики считают, что публичное заявление Трампа о целесообразности атак Украины по территории РФ может являться попыткой вернуть себе инициативу после провала дипломатии.

"Это демонстрирует, что он понимает: нехватка давления на Россию — наибольшая слабость его стратегии. Но без реального военного ресурса, который бы поддерживал эту стратегию, она теряет смысл", — подчеркнул бывший посол США в РФ и НАТО Александр Вершбоу.

Несмотря на уверенность администрации Трампа в возможности достижения быстрого мира, некоторые бывшие американские чиновники не видят перспектив.

"Мы там, где и были — ничего не изменилось. Это такая же ситуация, как полгода назад. Никакого соглашения не будет. Путин никогда не согласится", — отметил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины.

Как уже писали "Комментарии", российский лидер Владимир Путин настаивает на том, чтобы Украина передала под контроль Кремля весь восточный Донбасс, отказалась от планов вступления в НАТО, объявила нейтралитет и не допускала на свою территорию западные войска.



Источник: https://www.wsj.com/world/russia-ukraine-peace-deal-trump-push-0da03328?mod=Searchresults_pos1&page=1
